Za účka do zoo či bazénu. Magistrát chce v září spustit projekt pro aktivní Ústečany.

Jan Pechánek dnes 04:24

/FOTOGALERIE, ANKETA/ Oprav, vylepši a za odměnu dostaneš body. Ústečtí radní finalizují s plánovaným projektem Úček, veřejnosti jej poprvé představili v březnu. O co jde? Obyvatelé krajské metropole, kteří se budou podílet na zlepšování veřejného prostranství a komunitního života, za to získají odměnu v podobě poukázek, takzvaných Úček. Jejich držitelé budou moci využívat zvýhodněných vstupů do bazénů, zoo či divadel.