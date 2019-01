Ústí nad Labem - Nové webové stránky spustilo město Ústí nad Labem. Proti předchozímu webu jsou moderněji pojaté, působí přehledněji.

Nové webové stránky spustilo město Ústí nad Labem. | Foto: Deník/Roman Nešetřil

„Věřím, že občany nová podoba webových stránek zaujme a těším se na ohlasy," uvedla primátorka Věra Nechybová.

„Stránky jsou nyní složeny ze dvou portálů. První je úřední a obsahuje všechny nezbytné informace pro občany o městě, jeho historii i současnosti, o správě města, o podnikání i investorských příležitostech. Druhý portál je zaměřen na volný čas a nabízí informace o turistických i rekreačních lákadlech a aktuální pozvánky na kulturní, sportovní i společenské akce ," informovala mluvčí města Romana Macová.

ZMIZELY DESÍTKY FORMULÁŘŮ

Ohlasy na nový web nejsou jednoznačné, kritizuje jej například student Lukáš Blažej. „Zmizely mimo jiné územní studie a desítky formulářů, které byly na stránkách odborů k dispozici a do nové kategorie Občan -> Potřebuji si vyřídit nebyly přeneseny. Nechápu, jak je možné, že nový web neprošel před nasazením veřejným připomínkováním," podivil se.

„Připomínek dostáváme řadu, nejsou jen kritické a na dotažení nového webu se dál pracuje. Agenda, kterou magistrát řeší, je obrovská, vše se postupně zapracovává. Myslím si, že během krátké doby řadu nedostatků vyřešíme," je přesvědčena Romana Habrová, vedoucí kanceláře tajemníka magistrátu.

Jak dodala, zatím nebylo rozhodnuto o přihlášce ústeckého webu do Zlatého erbu, soutěže webových stránek měst a obcí, ve které obce na Ústecku již získaly několik cen.

Do soutěže se zatím nehlásí se svým novým webem ani Velké Březno. „Ještě to zvážíme, ale zatím jsme přihlášeni do soutěže Otevřeno x zavřeno," uvedl starosta Michal Kulhánek.