Město opět zaspalo. Kremační pec je zapečetěná, nebožtíky vozí do jiných měst

Ústí nad Labem – Kdyby mrtví mohli mluvit, asi by se hodně divili, co se to děje v ústeckém krematoriu na Střekově. Jediná provozuschopná pec pro nebožtíky je tady od začátku roku odstavena z provozu.

Bývalý nájemce krematoria a vlastník pece firma Memory in Memory ji nechal zapečetit. „Situaci zavinil ústecký magistrát. Nepožádal o koupi pece za jednu korunu, když mohl. Roční promlčecí lhůta vypršela na konci roku 2016. Žádost a návrh kupní smlouvy přišly od paní primátorky teprve 3. ledna 2018. To už je ale s křížkem po funuse,“ říká zmocněnec firmy Petr Rambousek.

MÍSTO KORUNY BUDOU CHTÍT MILIONY

Firma Memory in Memory měla krematorium v pronájmu od roku 1997. Závazek zněl, že na své náklady pořídí pec, kterou po ukončení nájmu za korunu prodá městu. Firma tak učinila a zakoupila pec na leasing z Olomouce.

„V roce 2015 radní usoudili, že ještě nájem neukončí a prodlouží ho dodatkem do 31. prosince 2016 a poté dalším dodatkem do 31. prosince 2017, které ale říkaly, že původní znění smlouvy se nemění,“ říká Rambousek.

Radní v čele s primátorkou Věrou Nechybovou podle jeho slov v té době nepodali písemnou výzvu ani návrh k odkupu pece. „Ke konci roku 2016 byl tak návrh promlčen. Holt si úředníci hráli na počítacích, místo aby udělali právní úkon. Pec jako vlastnictví firmy Memory in Memory se nyní zapečetila a vypla,“ uvedl Rambousek s tím, že firma ale nechce dělat novému nájemci potíže.

„Přes víkend to projednáme a učiníme městu nabídku na prodej pece,“ říká Rambousek. Cena už však bude v řádech milionů korun.

Kdo ponese za celou věc odpovědnost, není zřejmé. „K žádnému pochybení nedošlo, předávací proces probíhá v souladu se smlouvou. K tomuto zatím nelze poskytnout další podrobnosti, předání rozhodně nijak neohrozí provoz krematoria,“ řekla mluvčí magistrátu Romana Macová.

PANIKA JE ZBYTEČNÁ

To ovšem není tak úplně přesné, protože zpopelnění nový nájemce Jiří Šauer z firmy Krematorium Ústí nad Labem nezajišťuje v současnosti na Střekově, nýbrž u jiného dodavatele.

„Jako nový provozovatel čekáme, až nám přijede autorizovaná společnost. Panika je zbytečná, dělám to 27 let, takže vím, jak s tím naložit. Ten předchozí nájemce tady způsobil nějakou komplikaci. Jsme v koordinaci v postupu s magistrátem, vzájemně se informujeme a na základě toho postupujeme,“ sdělil Šauer.

Převezení nebožtíků ke zpopelnění do jiného města podle něj není ničím neobvyklým. Krematorium mají v Ústeckém kraji ještě v Mostě a v Hrušovanech u Chomutova. „Máme smluvní partnery, můžeme kremaci zajistit kdekoli. Když se někde dělá oprava, převáží se také jinam. Logisticky to máme vyřešené, nejde o žádné novum,“ doplňuje Šauer.

Střekovské krematorium má celkem tři pece, kromě jedné zapečetěné ještě další dvě. Jak říká předseda Asociace pohřebních služeb ČR Jaroslav Mangl, který byl u předání krematoria do rukou nového nájemce, obě dvě pece jsou z období socialismu.

NEBEZPEČÍ EXPLOZE

„Jedna pec je nebezpečná, druhá má také technologické nedostatky. Pec se vyhřívá na teplotu kolem tisíce stupňů, je v ní plyn, kdyby se cokoli stalo, může explodovat. Jestli by současný nájemce pece využíval, bylo by to inflagrantní porušení všech předpisů,“ sdělil Mangl. Jediná moderní a schopna bezpečného provozu je podle Mangla právě pec, která je zapečetěná.

Celé krematorium na Střekově by se navíc podle jeho názoru okamžitě zavřít. „Je v šíleném stavu. Musíme se zeptat, kde peníze z nájmu jsou, co s tím magistrát udělal. Měl by tam přijít statik, aby to nedopadlo jako lávka v Praze, která zničehonic spadla,“ myslí si Mangl a upozorňuje na plíseň i vlhkost v budově.

„V takovémhle stavu je to děsivé. Budeme psát na všechny odpovědné organizace, aby udělaly hloubkovou inspekci, co se týká stavby a celkově rozvodů. Ty jsou životu nebezpečné,“ říká Mangl.

Vloni navíc podle něj byla provedena střední oprava na peci, která patří právě firmě Memory in Memory za zhruba 700 tisíc korun. Zaplatilo ji město ze svého. „Město tak investovalo do majetku, který mu nepatřil. Pec byla vždy v majetku pohřební služby Memory in Memory. Mám pocit, že na magistrátu si bude podávat ruku kriminálka,“ dodává Mangl.