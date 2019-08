Ústí prodává své pozemky v Předlicích. Rada města souhlasila se záměrem prodeje více svých pozemků. Jejich celková výměra 33 639 metrů čtverečních bude stát minimálně 15,6 milionu korun.

Ústecké základní školy také obdrží finance na své vybavení. Peníze na to již schválila rada města Ústí nad Labem, jedná se o finanční příspěvek v celkové výši 243 620 korun. A to těmto školám: Bukovská základní škola Vinařská získala 163 620 Kč na nákup školního nábytku do dvou učeben, Základní škola Neštěmická 787/38 pak dostala peníze na nákup šatních skříní a provedení oprav stávajících šaten 80 000 korun.