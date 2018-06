Město Ústí bývalý rektorát na Severní Terase neodkoupí

Odborní asistenti v administrativě Asistent/ka dispečinku - pozice vhodná pro absolventy. Požadované vzdělání: úso s maturitou (bez vyučení). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 18000 kč, mzda max. 20000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Místo výkonu práce: Smetanova č.p. 683, Chabařovice., Pracovní náplň:, Vedení obchodní administrativy - vytváření cenových nabídek, zadávání dat do systému, příprava podkladů a zpracování korespondence, organizace a plánování schůzek, příprava pro jednání s obchodními partnery aj. Telefonické jednání se zákazníky a dopravci, udržování dobrých obchodních vztahů, Rozšiřování portfolia zákazníků/dodavatelů, Vyřizování úkolů a přidělené agendy, zajištění provozních záležitostí, příprava podkladů pro dispečery, Profil uchazeče:, Ukončené SŠ, příp. VŠ vzdělání (nejlépe obchodního/logistického/pedagogického směru), Znalost cizího jazyka výhodou - NJ, AJ, Řidičský průkaz sk. B , Znalost práce na PC (MS Office, Internet), Samostatnost, komunikativnost, spolehlivost, zodpovědnost, časová flexibilita, Dobré organizační schopnosti, Schopnost pracovat v kolektivu (open space), Nabízíme:, Motivující finanční ohodnocení včetně cílených odměn a benefitů, sociální program, firemní akce, sick days, jazykové kurzy, náborový příspěvek aj., Perspektivu profesního a osobního růstu, Nástup možný dle domluvy , Zajímavou práci v profesionálním a přátelském kolektivu, Příjemné a moderní pracovní prostředí v sídle společnosti v Chabařovicích , Mobilní telefon, Náborový příspěvek, Stravenky, Firemní akce, Příspěvek na životní a důchodové připojištění, Sick Days, Vzdělávací kurzy a školení, Jazykové kurzy aj., Kontakt:, Mailem zaslat životopis, foto, reference na prace@zdemar.cz. Pracoviště: Zdemar spedition a.s., Smetanova, č.p. 683, 403 17 Chabařovice. Informace: Denisa Gaislerová, +420 725 215 533.

Stavební montéři (kromě montérů suchých staveb) Výškový pracovník. Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Pružná pracovní doba, úvazek: . Mzda min. 17000 kč, mzda max. 22000 kč. Volných pracovních míst: 2. Poznámka: Místo výkonu práce: dle zakázek po celé ČR - doprava zajištěna., Požadujeme: vyučení nebo středoškolské vzdělání, výbornou znalost práce v laně, fyzickou zdatnost, řidičský průkaz s oprávněním sk. B, pracovitost, pružnost, ochotu pracovat dle požadavků zákazníků., Nabízíme: odborné proškolení k výkonu výškových prací, dobré platové ohodnocení částečně závislé na Vašem výkonu, zajímavou práci ve stabilní společnost., Kontakt: telefonicky si sjednat osobní jednání.. Pracoviště: One by one company s.r.o., Masarykova, č.p. 1470, 400 01 Ústí nad Labem 1. Informace: Rabe, +420 607 226 137.