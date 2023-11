VIDEO: Rozkopaná Klíšská komplikuje dopravu v centru Ústí. Práce na zimu ustoupí

Kontrolu zorganizovalo město Ústí nad Labem, koordinoval ji ústecký radní pro vyloučené lokality Michal Mohr. „Domníváme se, že domy, které jsou v soukromém vlastnictví, nesplňují všechny zákonné normy. Počínaje elektrorozvody přes hromosvody po třeba výtahy. Zda má všechno revize a jestli je všechno tak, jak má být,“ řekl Mohr.

„První problémy jsme zjistili hned na začátku akce. O tom, jakou má toto sídliště pověst, snad ani nemusím hovořit. Že tady vyhazují odpadky z oken, ničí obecní i soukromý majetek, napadají slušné lidi. Docela nedávno mi lidi odsud volali, že jejich nepodaření sousedé v deset hodin večer ze sedmého patra vyhazují gauč. Tohle prostě není normální, aby se takovéhle věci stávaly,“ poznamenal s tím, že kontroly budou pokračovat tak dlouho, dokud se tu podmínky nezmění.

Podle poznatků města jsou totiž bezproblémové domy ve vlastnictví družstva. Lidé v nich se většinou o svůj majetek starají, stejně tak bytové družstvo. Zpravidla jsou tu starousedlíci. Ti všichni, podobně jako nyní město, co se potíží týká, ukazují stejným směrem. Na novousedlíky, kteří sem přišli z někdejších vyloučených lokalit, jako jsou Předlice, Trmice, i z jiných českých měst a dokonce prý i Slovenska.

„Týká se to těch tří bloků, které jsou v soukromém vlastnictví Společenství vlastníků (SV), tedy přibližně šesti stovek bytů. Z toho je přibližně 77 procent majitelů, kteří tady nebydlí a svůj majetek pronajímají, a na ně cílíme, abychom zlepšili jejich přístup,“ přiblížil Mohr s tím, že 56 vlastníků je z Prahy.

„Musíme je neustále kontrolovat, kontrolovat a kontrolovat, vyžadovat revize a zase kontrolovat. Být nekompromisní a důslední,“ poznamenal.

Kontroloři se zaměřili především na tři bloky sídliště, které vlastní soukromí vlastníci a pronajímají je problémovým nájemníkům nebo chudým lidem.Zdroj: Deník/Janni Vorlíček

Hned na začátku kontroly například kontrolorka hasičů našla první nedostatky. „Jednak přístupu do sklepa brání mříže a jednak na dveřích a oknech v mezipatře nejsou kličky, takže se tam nikdo nedostane, ačkoli je to úniková cesta v případě požáru,“ poznamenala a v mezičase se nájemníků ptala, zda mají klíč do sklepa. Dozvěděla se, že ho má pouze jeden člověk.

Stejně tak úředníci magistrátu objevili nedostatky, které bude potřeba odstranit a řešit. „Nebylo to tak hrozné, jak jsme se obávali,“ přiblížila například úřednice Romana Filáčková z ústeckého stavebního úřadu.

„Není tady nic, co by vyloženě ohrožovalo životy, abychom museli zasahovat nějakým zásadním způsobem. Někde chyběly výplně v lodžiích, jinde jsou vytrhané hromosvody a podobně. To se dá všechno opravit. Ty mříže do sklepa budeme řešit v součinnosti s hasiči,“ přiblížila.

Vedoucí odboru sociální péče Lenka Jaremová poznamenala, že tu objevili i děti, které nebyly ve škole na povinné školní docházce.

„Předáme tu informaci škole, která to bude řešit,“ vysvětlila s tím, že pokud by dotyční školáci skutečně dlouhodobě zanedbávali docházku, jejich rodiče by mohli skončit i před přestupkovou komisí.

Sídliště nemá dobrou pověst ani v policejních kruzích. „Setkáváme se tu s rušením veřejného pořádku, černými skládkami nebo narušováním soužití. Strážníci tu provádějí průběžnou fyzickou kontrolu 24 hodin denně. Nemluvě o stálé přítomnosti hlídky na lince číslo 57 od půl páté ráno do půlnoci. Monitorujeme sídliště kamerami, opět 24 hodin denně. Jen za měsíce srpen a září jsme tu řešili kolem osmi desítek přestupků,“ dodal zástupce ředitele městské policie Jan Novotný.

