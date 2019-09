„Stálo to hodně práce, ale nakonec se podařilo hodně změnit. Měli jsme novou plochu a pak konečně i stadion. Ta práce přinášela i sportovní úspěchy. Dvakrát jsme postoupili do první ligy. Jednou jsme museli hrát v Teplicích, podruhé nám právě kvůli stadionu postup vzali,“ líčil Linhart, který tomuto oblíbenému sportu věnoval většinu života.

Ústečtí radní mu za to vyjádřili poděkování „Zasloužíte si velké ocenění a uznání, za to, co jste udělal pro zachování a rozvoj ústecké kopané,“ zdůraznil primátor Petr Nedvědický.