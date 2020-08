Nosníky bazénu v Městských lázních už toho moc nevydrží. Jsou totiž v havarijním stavu. Proto je čeká rekonstrukce. A nejen je. Zavřeno bude od září do ledna a práce přijdou zhruba na 3,5 milionu korun bez DPH.

Souběžně s tím proběhne výměna elektroinstalace, rozvodů, přespárování bazénové vany, štukování a vymalování chodby, předsíně u bazénu, haly a vstupu k plavčíkovi. Tím skončí první etapa rekonstrukce.

Na její provedení ústečtí radní schválili příspěvek 680 tisíc korun. „Městské služby, které mají lázně ve správě, tak mohou zadat výběrové řízení pro veřejnou zakázku na dodavatele této stavby,“ uvedla mluvčí magistrátu Romana Macová.

Rekonstrukci muselo vedení Městských služeb rozdělit na dvě etapy. „Stálo by to celkem 6 milionů, ale vzhledem ke krizi město muselo škrtnout nějaké výdaje. Druhá etapa sociální zařízení, hala, dlažba a další je prozatím ve hvězdách. Uvidíme, jaká bude situace,“ přiblížil ředitel Městských služeb Martin Mata.

Městské lázně naplno využívají školky, školy a senioři. Ti teď budou muset jezdit do konce oprav do plavecké haly na Klíši, kam organizace všechny aktivity z Městských lázní v centru města přesouvá.

Kdy budou peníze na druhou etapu rekonstrukce, není jasné. Podle ekonomické náměstkyně primátora Věry Nechybové (UFO) záleží na daňových příjmech města. „Lázně by si celkovou rekonstrukci zasloužily, vůle k tomu je, ale kdy to bude možné, teď prostě vůbec nelze odhadnout,“ řekla. Záleží i na tom, jak se bude vyvíjet na podzim pandemie a zda přijde očekávaná druhá vlna, či nikoli. „Záleží také, zda celkovou rekonstrukci schválí zastupitelé,“ pokračovala Nechybová.

Ústí Městské lázně slavnostně otevřelo v pondělí 15. června 1908 ve čtvrt na dvanáct, pásku přestřihl Ferdinand Maresch, továrník, představitel městské rady a duchovní otec slavných zahradních trpaslíků. Autorem jejich návrhu byl vídeňský architekt Peter Paul Brang, který obdobnou lázeňskou budovu navrhl i pro Liberec. Náklady dosáhly 800 tisíc tehdejších korun. Mimo bazénu nabízely parní lázeň, vanové lázně, sprchové kouty, uhličité lázně a slatinnou kabinu. Páru dodávala vlastní kotelna, později získaly i vlastní artézský vrt o hloubce 357,3 metru. Byly nesmírně populární, v jubilejním 25. roce jejich existence sem zašlo přes 168,6 tisíce lidí.

Opozice nemá proti rekonstrukci lázní zásadní připomínky. Architekt a zastupitel hnutí PRO! Ústí Jan Hrouda jen poznamenal, že by potřebovaly kromě interiérů zkulturnit i své okolí, jelikož jsou odtržené od města silnicí. „Možná by stálo za to přehodnotit její význam a obnovit tu raději Špitálské náměstí,“ dodal.