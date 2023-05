Nové bistro pomalu začíná dostávat tvář. Otevírat by budoucí provozovatelka chtěla na přelomu léta a září, přičemž ujišťuje, že v parku rozhodně nezůstane rozestavěná chatrč. Například pacienti polikliniky, obyvatelé z okolních domů nebo kolemjdoucí jsou zvědaví, jak to bude nakonec vypadat. Většinou si nápad docela pochvalují s tím, že podobné občerstvení v parku chybělo. Přestavbu navrhl a řídí ústecký architekt Miroslav Klofáč.

Kurzy, občerstvení, živá hudba. Půjčíte si deskovou hru, badminton, pétanque, dáte si bábovku, nebo štrúdl a poslechnete si naživo muzikanta s kytarou. Takový plán představila už loni v únoru Ústečanka Ivana Balcarová. Právě ona se rozhodla z malého „domečku“ v parku naproti poliklinice udělat bistro. Otvírat chtěla dokonce už minulý rok, ale nepočítala se zdlouhavostí úředního postupu. Musela se vrátit na začátek procesu a nejprve si ujasnit, co vše by chtěla vybudovat a co z toho vůbec zákony a předpisy umožní. „Přesný termín nám není jasný ani teď. Svou roli v tom hrají dodací lhůty. Ale už na tom děláme, aktuálně pracujeme na vodě a odpadech, příští týden přijde na řadu elektřina a pak čisté práce,“ vypočítávala.

Vzhledem k malému prostoru bude potřeba kuchyňku vyrobit na míru, až budou tyto práce hotové. „Všechno tu máme na centimetry, je to malé. Zvládneme to, i když jsem si vědoma, že panuje drahota. Peníze mám připravené,“ ujistila Ústečanka, která k tomu všemu ještě vychovává dvě malé dětmi.

„Naštěstí to nemám daleko od domu. Je to dobrý, nějak to zvládneme. Chceme, aby byl při otevření náš sortiment a služby trošku překvapením. Určitě se ještě budeme zabývat tím, co přesně bude fungovat a co ne,“ líčila s tím, že další možnosti občerstvení a zábavy budou přidávat postupně. V každém případě zákusky, lehké občerstvení, výběrová káva, nějaké pivo, snídaně či smoothie budou k dispozici určitě a k tomu i slibovaná půjčovna her a sportovního náčiní.

Oslovení pacienti z polikliniky se prý určitě rádi zastaví. „Bude fajn mít na výběr, a navíc v hezkém prostředí. Člověk se u doktora kolikrát zasekne, a to čekání nemusí prosedět celé v čekárně. Káva a zákusek přijdou vhod,“ myslí si například František Votava z Klíše. „Já navíc bydlím nedaleko a chodím se psem na procházky do parku, tak to určitě využiju. Třeba si tu s kamarádem zahraju šachy, když je budou půjčovat,“ zasmál se.

Pozemek i budova patří městu, které rozhodlo, že přestavbu schválí. Jak vysvětlil radní pro rozvoj Pavel Tošovský (nez.), plán se ústeckým radním docela zamlouval. „Představila docela hezký návrh, který měl hlavu i patu, líbil se nám, a tak jsme ho přijali a povolili. Doplnila ho o půjčovnu sportovního náčiní a her. Bude to takové sportovně rekreační centrum s předzahrádkou. Sklad, pravda, chtěla zvětšit, ale nejde to kvůli stromům. V té původní podobě tomu vycházíme vstříc. Rád se tam zastavím,“ zopakoval.