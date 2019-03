Zakopání parovodů, odstranění některých zbytečně nákladných fontán, prořezání keřů, výměna květin. To jsou některé ze změn, které by podle ústecké opozice mohly zlepšit prostředí v Městských sadech. Magistrát některé z nich začal zvažovat. V dubnu totiž končí pětiletá lhůta, po kterou v parku nesměl nic měnit. Vyplývala z podmínek evropské dotace, kterou Ústí v minulosti získalo na jeho revitalizaci.



„Dobře, že se město naučilo sady využívat. Přispívají k tomu různé aktivity jako koncerty a nově občerstvení, které mi scházelo. Na druhou stranu je kazí parovody, nepovedené fontány náročné na údržbu, neškodil by prořez keřů, které stíní světlu a vytvářejí potenciálně nebezpečná zákoutí,“ myslí si například opoziční zastupitel a architekt Jan Hrouda (PRO! Ústí).

Co třeba sympozium?

Namísto fontán navrhuje například uspořádat sochařské sympozium. Výslednými sochami či plastikami by nevzhledné fontány nahradil. Jako problematické vidí krom parovodů, u nichž se zdržují a dělají nepořádek bezdomovci, také přístřešky, jež se stávají terčem sprejerů. Všechna tato opatření by podle Hroudy park provzdušnila a propojila s okolními ulicemi a přitáhla další návštěvníky.

Náměstek primátora Pavel Tošovský (ODS) informoval, že první změnou bude chodníček k památníku obětí holocaustu, oné zčásti ponořené Davidově hvězdě. „Museli jsme to ale odsunout na duben, kdy skončí pětiletá lhůta. Než bychom tu změnu zúřadovali pro dotační úřad, stejně by to minimálně do toho měsíce trvalo,“ řekl.

Památník obětí holocaustu v Městských sadech v Ústí nad Labem. Archivní foto: Deník/Karel Pech



O dalších změnách vzhledu Městských sadů zatím radní nejednali. „Výhledově to určitě bude na pořadu dne. Ten nepořádek mě tam také rozčiluje. Ale musí to projednat koalice. Vezmu si to na starost,“ slíbil Tošovský.

Část Městských sadů, podobně jako třeba Mánesových sadů, v minulosti sloužila jako hřbitov. Židovská sekce se nacházela mimo jiné v místech, kde stojí památník s hvězdou. To například znamená, že kvůli svým pohřbeným předkům považují Židé půdu v této části parku za posvátnou.

„Pozemek vlastní město, které nám chodníčkem vyšlo vstříc, protože během lednových vzpomínkových akcí tu bývá našlapáno a bývá to nedůstojné,“ přiblížila předsedkyně židovské obce v Ústí Anna Ťupková. Obec spolupracuje se ZŠ Elišky Krásnohorské, která prostor u památníku zušlechťuje výsadbou krokusů ve tvaru hvězdy.

Co se úklidu a údržby zeleně v parku týká, tak podle ústecké mluvčí Romany Macové není z nejlevnějších. „V rozpočtu je na něj vyhrazena částka překračující 2,75 milionu korun,“ uvedla.



Park mají na starosti firmy AVE Ústí a J&T ČR. „Staráme se o celkovou zeleň, tedy od úpravy keřů až po sekání trávy. Denně ze sadů uklízíme taktéž odpadky. Je tu velká koncentrace lidí, takže toho nepořádku je dost, ale není to nic dramatického. Dokonce se to hodně zlepšilo,“ zmínil jeden z jednatelů firmy AVE Zbyněk Matys.



Sady v minulosti nechvalně proslavily lavičky kus za 60 tisíc korun. Byly dávány za klasický příklad předražené zakázky. Před rokem se staly terčem vandalů, již počmárali fontány stylizovaným portrétem Adolfa Hitlera a ničili lavičky i dlažbu.