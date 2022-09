Někteří rodiče upozorňují na nedostatečné herní prvky pro děti v parku. „Stačilo by udělat ohraničené pískoviště, to by přece nestálo moc peněz. Teď si děti musí dělat bábovičky z hlíny, a ne z písku. V létě je to tvrdé jako beton, nedá se z toho nic vytvořit. Oproti tomu zázemí pro děti v parku na Severní Terase je úplně na jiné úrovni,“ srovnala maminka Kateřina.

„Určitě by se mohly přidat nějaké nové herní prvky. Nebo by mohla vzniknout třeba nějaká malá hřišťátka či jen několik herních prvků i na jiných místech v parku,“ uvedl také Luboš Bufek, který do parku chodí často se synem.

Renovaci dětského hřiště v Městských sadech ale prozatím ústecký magistrát nepřipravuje, v plánu není ani vznik dalších menších hřišť.

Ucpaná kašna

Nevznikne ani pískoviště, podle názoru magistrátu by to přineslo další komplikace. „V Městských sadech má samotné dětské hřiště dopadovou plochu tvořenou pískem. Bohužel nejbližší kašna se musí opakovaně vypouštět a čistit, je ucpaná a čerpadlo je zadřené, protože do ní děti hází písek a rodiče v ní umývají hračky, a to i přes zákazovou ceduli. Z těchto důvodů není v plánu umístění pískoviště,“ zdůvodnila mluvčí magistrátu Romana Macová.

To se ale nelíbí rodičům, kteří by rádi své děti na pískoviště přivedli. „To je přece nesmysl. Do fontánky padají listy, pokácíme kvůli tomu stromy? Navíc jde o centrum krajského města, ale vyžití pro děti je v něm naprosto nedostačující. Do tohoto parku chodí spousta rodin s dětmi, myslí se na ně? Nemyslí. Řada menších měst, než je Ústí, má zázemí pro děti na lepší úrovni. Třeba Teplice," řekla Kateřina a poukázala na vysokou cenu rekonstrukce Městských sadů.

Sumečci se do jezírka v ústeckých Městských sadech nevrátí. Nemají tam co dělat

„Udržitelnost projektu už skončila. Park chátrá, proč s tím nikdo nic neudělá? Na Severce aspoň přibyl stojan s nafukováním pro kola a teď nedávno tam dali dřevěné sochy. V Městských sadech se 10 let nic neděje,“ dodala.

Městské sady prošly v letech 2009 a 2010 obnovou za přibližně 83 milionů korun, většinu nákladů zaplatily evropské dotace. Kromě jezírka, kašen, cest a mobiliáře projekt zahrnoval například nové herní prvky právě na dětské hřiště, rekonstrukci koncertního pavilonu a toalet. Rozlehlý park naproti poliklinice je velmi oblíbeným cílem procházek Ústečanů.

Fontánka nefunguje

Část lidí tvrdí, že péče o park není taková, jakou by si představovali. Upozorňují například na dlouhodobě nefungující fontánku. Podle magistrátu se na jejím zprovoznění pracuje. „V současné době v parku fungují všechny fontány kromě fontány číslo 10 u ulice Sadové, u které se řeší technické problémy,“ sdělila mluvčí magistrátu.

Vedení Ústí nad Labem trvá na tom, že péče o Městské sady je dostatečná, že jsou udržované a rozvíjí se. Poukazuje i na spokojené občany. „Podle mého jsou sady v pohodě. Koná se tam dost akcí. Jsou tam krásné procházky,“ řekl Ústečan Milan Bohdal. I děti tam podle něj mají dost vyžití.

„V Městských sadech se provádí pravidelná údržba po celý rok, jedná se zejména o seč trávy, řez keřů a stromů, zajištění kácení a výsadbu nových stromů, doplnění keřových skupin a údržbu všech trvalkových záhonů, hrabání listí, čistotu komunikací, údržbu vodních prvků. Dále se řeší opravy, které jsou způsobeny vandaly - vykopnutá pletiva na palubách, oprava laviček a odpadkových košů, rozebraná dlažba, sprejerství, poničení dětských herních prvků a podobně,“ dodala Macová.