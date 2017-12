Městské služby v Ústí jsou stále bez šéfa. Zájemci nepřesvědčili

Ústí nad Labem - Do konkurzu na ředitele hřbitovů, kluzišť a bazénů se hlásili čtyři uchazeči.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Petr Sochůrek

Bez stálého ředitele zůstávají ústecké Městské služby. A to i přesto, že se do konkurzu na obsazení této funkce přihlásili čtyři uchazeči. Původního šéfa této městské příspěvkové organizace Miroslava Harciníka na podzim radní odvolali kvůli řadě pochybení.

„Výběrová komise nám nedoporučila jmenovat žádného z uchazečů, protože nepřesvědčili o svých schopnostech,“ sdělila ústecká primátorka Věra Nechybová (UFO).

Podle jejího náměstka Pavla Dufka (UFO) někteří z uchazečů ani neznali zakládací listinu Městských služeb, ačkoli je volně dostupná na webu města. Jiní prý naopak předložili natolik utopické vize, že by je ani nebylo možné uvést do života.

HOSPODAŘILI S 31 MILIONY

Původní ředitel Harciník nastoupil do funkce v roce 2013. Nakonec ho městská rada odvolala kvůli dlouhodobé nespokojenosti s jeho prací. Vaz mu zlomila pokuta 602 tisíc korun, kterou Městské služby dostaly od České inspekce životního prostředí za nadměrný odběr podzemních vod.

Personální rozklad Městských služeb si přitom město nemůže dovolit. Mají totiž na starosti správu koupališť v Brné a na Klíši, Městské lázně, správu obou městských stadionů, hřbitovy a pohřební službu nebo dopravní obsluhu. „V letošním roce jsme hospodařili se zhruba 31 miliony korun,“ doplnila vedoucí organizačního oddělení Martina Žirovnická.

Ta i nadále zůstává pověřena vedením této organizace. „Do konkurzu, ačkoliv bychom to jinak uvítali, se bohužel nepřihlásila,“ informoval náměstek Dufek. To potvrdila i Žirovnická. „Bylo to z rodinných důvodů. Mám malé děti,“ vysvětlila.

Jako pověřená ředitelka je pouze krizovou, dočasnou manažerkou. Nemá tak vysoké pravomoci a funkci vykonává pouze dočasně.

DALŠÍ KONKURZ AŽ PŘÍŠTÍ ROK

Mezi uchazeči se jinak objevilo například i jméno bývalého ředitele Městských služeb a zároveň ex-starosty Střekova Miroslava Štráchala. Ten v současnosti vede ekonomický úsek zoologické zahrady. Město ho ale prý potřebuje víc pro jeho odborné vědomosti právě na tomto místě, aby pomohl stabilizovat finance zoo.

Nové výběrové řízení město vyhlásí až příští rok. O přesném datu ale ještě není podle náměstka Dufka jasno.