Městský ples příliš neláká. Ani starostky, některé by využily peníze jinde

Ústí nad Labem - Slavnost startuje příští pátek, lístků se prodala zhruba polovina.

Město Ústí se už příští pátek obleče do plesového kabátu. V domě kultury se uskuteční historicky první ročník Plesu města. Zájem o vstupenky ovšem prozatím příliš není. Při pohledu na rezervační systém portálu vstupenkyusti.cz, kde se lístky na ples za 250 korun prodávají, to dokonce vypadá, že reprezentační ples bude poloprázdný.

O BALKON NESTOJÍ NIKDO

Z celkových 676 míst je zabraných prozatím 397 vstupenek. Na balkoně jsou volná téměř všechna místa, v přísálí je z 21 stolů obsazených 7. Více než 100 židlí je volných i na hlavním sále. Naopak vyprodaná jsou místa v loži. „Prodej lístků nesleduji, doufám ale, že se nám podaří kulturní dům vyprodat,“ podotýká primátorka Věra Nechybová.

Přestože do plesu zbývá týden, už teď je jasné, že na něm budou chybět všichni starostové městských obvodů.

„Plesu se nezúčastním, protože naše radnice ve stejném termínu, tedy 1. prosince, pořádá Slavnostní rozsvícení vánočního stromu v Centrálním parku,“ říká starostka Severní Terasy Renata Zrníková s tím, že letos o plesové sezoně ještě neuvažovala. „Všichni jsme časově velmi vytížení.“

Jasno má i místostarosta Ústí Karel Karika. „Nezúčastním se, jelikož budu čerstvě po operaci očí. Na plesy ale chodím velmi zřídka,“ přiznává Karika.

Plesové šaty příští pátek neobléknou ani starostky Střekova a Neštěmic. Městský ples, na který radní vyčlenili 900 tisíc korun, jim navíc přijde předražený.

HLAVNÍ STAR: JIŘÍ KORN

„V den plesu máme zrovna v Neštěmicích slavnostní rozsvícení vánočního stromečku. Stejně bych se ho však nezúčastnila, jsem typ, který jde raději na ples našich hasičů nebo našich sportovců, kde si normálně popovídám. Navíc částka, která na něj byla vyčleněná, se mi nelíbí,“ říká starostka Neštěmic Yveta Tomková.

Podle Tomkové by se peníze daly využít k lepším účelům. „Raději bych preferovala nakoupit za ně do škol a školek nebo domovů pro seniory základní vybavení, které potřebují. Plesů máme ve městě více než dost a organizovat něco takového rok před volbami se mi zdá být naprosto zbytečné,“ myslí si Tomková.

Podobně hovoří i starostka Střekova Eva Outlá. „Obvody jsou podfinancované, pro příští rok nám město navrhuje navýšit rozpočet o zhruba 1,5 milionu korun, nemáme absolutně peníze na investice. Skoro milion korun za ples je částka, která by se raději měla rozdělit do obvodů. Je to drahý špás,“ soudí Outlá, která byla začátkem listopadu na 25. Plesu Střekova.

„Ani jiných plesů v Ústí se nezúčastním,“ poznamenává Eva Outlá.

Naopak hudební celebrity si ústeckou parádu ujít nenechají. Hlavní VIP postavou plesu města bude Jiří Korn. Spolu s ním na prknech DK Ústí vystoupí i Petr Kolář, Petr Lüftner či David Deyl. K tanci návštěvníkům zahraje pražský orchestr Boom Band.

„Já se na ples moc těším, ráda tančím. Přidaná hodnota je, že jde o charitativní ples, výtěžek věnujeme na rehabilitace nemocného dítěte a stejně tak na rekonstrukci výběhu pro vydry. Věřím, že lidé přijdou a tímto bych je chtěla i pozvat,“ dodává ústecká primátorka.