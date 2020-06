Martin Novák vystudoval meteorologii a klimatologii na Matematicko-fyzikální fakultě University Karlovy v Praze. Od roku 1991 pracuje na meteoprognóze ústecké pobočky ČHMÚ na Kočkově. Důvěrně ji ovšem zná už od roku 1987, jelikož sem od toho roku chodil na brigády.

Kromě předpovídání počasí a od podzimu roku 1995 vedení Regionálního předpovědního pracoviště pobočky se věnuje humánní biometeorologii a bioklimatologii, a to včetně řešení několika projektů v této oblasti.

Zdroj: archiv Martina NovákaJak jste se dostal k meteorologii?

Zhruba od čtyř let jsem chtěl být astronomem. Ale nezůstalo u toho. Na teplické hvězdárně tenkrát byla klimatologická stanice. Pomáhal jsme na ní s měřením a od svých sedmi let tak chtěl být meteorologem. Naději jsem skoro ztratil v okamžiku, kdy mi komunisté zakázali jít na gymnázium a šel jsem do Duchcova na geodézii, kde byla fyzika jen první rok. Z trucu jsem ale nakonec přihlášku na „matfyz“ dal a ono se to povedlo.

Dnes pracujete na Kočkově, co všechno dělá stanice dnes a jak to s ní bylo v minulosti?

Vzpomínka na začátky před více než 30 lety připomíná procházku muzeem. Rozdíl v práci meteorologa by šel asi takto: když jsem začínal, byla největší starostí předpovídajícího meteorologa sháňka aspoň po nějakých datech. Omezený byl přístup k datům z družic a radarů, neexistovaly stanice s neustálým přenosem operativních dat, jen prostřednictvím dálnopisu se člověk mohl dostat k zakódovaným údajům z profesionálních stanic, kterých není na severu mnoho (hlavně v dnešním Libereckém kraji). Omezený počet map jsme přijímali prostřednictvím faksimilových přijímačů. Dnes meteorolog musí data třídit a filtrovat. Musí si umět vzít vždy ten správný „cedník“, přes který k němu dojdou jen ty informace, které při dané situaci potřebuje.

Vždycky říkáte, že počasí nelze spolehlivě předpovědět na víc, než týden, proč?

To je jednoduché - protože to neumíme. Není problém delší předpověď udělat, ale když víme, že její úspěšnost s časem klesá, nepodepíšeme se pod takový výstup, který by byl na úrovni pouťové atrakce. Atmosféra je chaotický systém, o jehož okamžitém stavu málo víme. Při sledování vývoje přitom každá malá odchylka od předpokladu vede s časem k odchylkám větším a větším.

V poslední letech naši republiku trápí sucha, existuje nějaký výhled na léto, nějaké obecnější výhledy?

Sezónní výhledy existují, ale jedná se o modelové výstupy z globálních numerických modelů atmosféry. Z výhledů na léto zrovna optimismus nečiší - modely se celkem shodují na tom, že období od června do srpna by mělo být v prostoru střední Evropy pravděpodobně teplotně slabě nadnormální až nadnormální, srážkově slabě podnormální až podnormální. Znamená to, že celkově by se situace měla spíše ještě zhoršovat. Současně ale z podobných výstupů nevyčtete, jestli se bude zhoršovat plynule, nebo bude během tří měsíců třeba epizoda s dočasným nadbytkem vláhy a více epizod s výraznějším deficitem.

Co je vlastně příčinou tak suchých roků, co k tomu vedlo?

Souvislý sled roků s nadnormálními teplotami a podnormálními srážkami. Letošní rok už je vlastně třetím v řadě suchých let, deficit stále narůstá, což se projevuje v celém profilu, včetně hlubších podzemních vod. Na vině je zeslabení takzvaného zonálního proudění, které běžně zásobuje střední Evropu vláhou z Atlantiku, častěji se vyskytují situace s prouděním z jiných směrů než od západu. Problematičtější je už otázka, co je příčinou tohoto průběhu. Může to být rozložení teploty vody v Atlantiku, úbytek mořského ledu v severním Atlantiku.

Co tedy v tomto směru Evropu čeká?

I bez tohoto efektu čeká střední Evropu horší vláhová bilance. V klimatických modelech vychází pro nás více méně neměnný (nebo dokonce slaboučce vyšší) přísun vody ve formě ročních srážkových úhrnů, ale současně zvyšování teploty vzduchu zvyšující výpar. K tomu je třeba připočíst to, že pro rostlinnou výrobu (pro pěstování rostlin obecně) je důležitá jarní vláha, typicky v půdě přítomná po tání sněhu. Epizody se sněhem v nižších polohách budou stále méně četné. I proto se bude situace s půdní vláhou spíše zhoršovat.

Dalo by se to srovnat s katastrofálním suchem v roce 1947, nebo nějakým jiným? Byly ty příčiny stejné nebo podobné?

Nedalo. Sucho v roce 1947 sice trvalo několik měsíců, ale dnes máme sucho trvající už třetím rokem. Proto se posunuly problémy s nedostatkem vody už do větších hloubek, náprava bude složitější a potřebuje už dlouhodobější příznivé období s nadnormálně kladnou vláhovou bilancí.

Jak se díváte na problematiku tak skloňovaných klimatických změn a na dění i aktivismus (známá školačka Gréta) kolem něj?

Víte, mrzí mě, že se i tady prosadila tendence k „digitálnímu“ řešení, tedy přístup 0/1. Extrémní názory obou stran, takzvaných alarmistů i popíračů, jsou etalonem. O klimatických změnách už mluví snad víc lidí, než o trénování fotbalistů. Přitom jsou ve veřejném prostoru strašně málo slyšet hlasy odborníků, které jsou mezi zmiňovanými extrémy.

Co je tedy jisté?

Jisté je, že se podnebí celosvětově mění. Na tom není nic divného, nikdy nebylo ustálené. Problémem je rychlost a jednoznačnost této změny, nárůst globální teploty je opravdu rychlý, v žebříčcích nejteplejších let najdeme prakticky jen ty poslední. Řešení ovšem musí být systematická, ne formou „hurá akcí“. Ztrácíme čas směsí izolovaných opatření a nicnedělání v oblasti koncepčních opatření, včetně, nepopulárně řečeno, osvěty a výchovy. Prostě je čas vzít rozum do hrsti a rozhodovat komplexně, přikročit k významným opatřením v rámci omezování samotných příčin změn a přizpůsobování se změnám.

Jak jsme na tom s počasím, klimatem a vodou na Ústecku a v kraji obecně? Je to lepší než jinde, nebo se spíš blíží nějaký „sakra velký průšvih“?

Počasí samo o sobě, ten který den, není zase až takový problém, i když očekáváme nárůst pravděpodobnosti výskytu extrémnějších projevů počasí. Z hlediska podnebí se i u nás projevuje trend k nárůstu teploty vzduchu, změnám časového rozložení srážek. Otázkou je, zda současný nedostatek srážek bude mít delší trvání a bude trendem i do budoucna, podle modelů by tomu tak být nemělo. Výhled na vyšší teploty a nezměněné množství srážek znamená vláhový deficit. Dlouhodobě na tom tedy s vodou moc dobře nebudeme ani na Ústecku.

Co byste si jako meteorolog nejvíc přál?

Aby lidi vzali rozum do hrsti a přemýšleli. V dnešní době narážíme na spoustu různých nesmyslných informací, konspiračních teorií a podobně, které odvádějí pozornost od skutečných problémů. A pak bych chtěl, aby se lidi nejen mezi sebou, i ve virtuálním prostoru internetu a sociálních sítí, chovali k sobě jako lidi.

Jaké máte plány do budoucna?

Čeká nás dokončení jednoho projektu zaměřeného na vliv počasí na člověka a hned poté další projekt věnovaný bioklimatologii ČR a dopadu očekávaných změn klimatu na zdraví člověka. A samozřejmě se chystáme dál pracovat na zlepšování našich služeb, aby označení „rosnička“ ztrácelo ten despekt, se kterým je občas používáno.

