Meteorologové varují před silnými bouřkami. Na severu Čech hrozí silný vítr

Výzkumní a vývojoví vědečtí pracovníci v chemických oborech Výzkumný a vývojový pracovník. Požadované vzdělání: vysokoškolské. Pružná pracovní doba, úvazek: . Mzda min. 24000 kč, mzda max. 26000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Místo výkonu práce: Revoluční 1930/86, Ústí nad Labem., Pracovní náplň:, řeší výzkumné a vývojové úkoly Plánu Technického Rozvoje, raciaonalizace výrobních technologií a výrobkových inovací dle zadání, provádí provozní a modelové zkoušky v souladu s PTR, zavádí nové postupy resp. procesy chemických výrob, ověřování nových postupů na laboratorních nebo plp modelech, analyzuje věcné souvislosti zkoumaných dějů a procesů chemické technologie s ohledem na jejich praktickou realizovatelnost a ekologickou a rizikovou přijatelnost navrženého řešení, navrhuje metody měření chemicko - inženýrských parametrů, navrhuje změny v současných technologiích, navrhuje výrobní postupy pro nové výrobky, zpracovává výzkumné zprávy, zpracovává technologické podklady pro studie a projektovou dokumentaci a nákresy technologických schémat, Požadujeme: , vysokoškolské vzdělání v oboru chemie, vzdělání v oblasti chemická technologie popř. chemické inženýrství výhodou, cílevědomost, flexibilitu, systematičnost myšlení, praxe na obdobné pozici výhodou, ale není nutnou podmínkou, dobré rešeržní a analytické schopnosti, rychlá orientace v problematice, znalost AJ slovem a písmem výhodou, vhodné i pro absolventy, Nabízíme:, zajímavou a tvůrčí práci, zvýhodněné stravování, týden dovolené navíc, příspěvek na penzijní připojištění,, mzda od 24.000 Kč do 26.000 Kč pro uchazeče s praxí, u absolventa od 22.000 Kč, Kontakt: , osobně na uvedené adrese - personální oddělení.. Pracoviště: Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost, Revoluční, č.p. 1930, 400 01 Ústí nad Labem 1. Informace: Petra Rollingerová, +420 477 162 270.

Stavební montéři (kromě montérů suchých staveb) Výškový pracovník. Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Pružná pracovní doba, úvazek: . Mzda min. 17000 kč, mzda max. 22000 kč. Volných pracovních míst: 2. Poznámka: Místo výkonu práce: dle zakázek po celé ČR - doprava zajištěna., Požadujeme: vyučení nebo středoškolské vzdělání, výbornou znalost práce v laně, fyzickou zdatnost, řidičský průkaz s oprávněním sk. B, pracovitost, pružnost, ochotu pracovat dle požadavků zákazníků., Nabízíme: odborné proškolení k výkonu výškových prací, dobré platové ohodnocení částečně závislé na Vašem výkonu, zajímavou práci ve stabilní společnost., Kontakt: telefonicky si sjednat osobní jednání.. Pracoviště: One by one company s.r.o., Masarykova, č.p. 1470, 400 01 Ústí nad Labem 1. Informace: Rabe, +420 607 226 137.