V ústecké čtvrti Dobětice se často setkávají děti z mateřské školy s místními seniory. Prospívá to oběma generacím.

Setkání dětí a seniorů z Dobětic | Foto: Miroslav Vlach

Taneček, písnička, spolupráce při umělecké tvorbě, krátká rozcvička, nakonec mezigenerační souboj v rychlosti a šikovnosti s oranžovým míčem. Jednou vyhráli špuntíci, jednou senioři. Remíza byla spravedlivá, loučení dojemné. To do Dobětic do domova pro seniory dorazily děti ze zdejší mateřské školy.