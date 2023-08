Před dvěma týdny zrušil ústecký dopravní podnik přímou trolejbusovou linku z Mojžíře do centra. Místo ní pendluje na dvoukilometrovém úseku autobus, do něhož se smí vcházet jen předními dveřmi. Kromě cestujících jedou v autobuse dva asistenti přepravy a strážník. Důvodem byli cestující bez jízdenky a časté napadání řidičů. Podle zkušeností reportéra Deníku nyní ve voze panuje klid.

Asistenti dohlíží nejen na platné jízdenky, ale i na chování cestujících. Navzdory tomu ale stále neutichají diskuse, zda nástup předními dveřmi jen na jedné jediné lince není diskriminační. Nejen vůči Romům z Mojžíře, ale také těm, obvykle vnímaným jako „ti slušní“. Dopravní podnik se ale nechystá tento systém zrušit. Naopak, dokonce chce asistenty přepravy pomalu rozšířit i do dalších spojů. Spokojeně reaguje i neštěmická radnice.

Výkonná ředitelka dopravního podniku Simona Mohacsi shrnula dvoutýdenní provoz slovy, že se už mezi zaměstnanci situace zklidnila. „Na lince 57 se řidičů střídá jen pár. Po vyhodnocení jsme dospěli k rozhodnutí, že režim nástupu předními dveřmi zachováme s nějakými dílčími úpravami. Za tu dobu jsme doposud neměli žádný větší incident,“ líčila situaci Simona Mohacsi.

Vzpomněla si pouze na situaci, kdy asistenta slovně napadl cestující vyloučený z přepravy a jedním dechem dodala zajímavost: „Největší respekt z asistentů má paradoxně ta nejmenší a postavou nejdrobnější paní, která tuto práci pro nás vykonává.“

Současně přiznala, že problémy s cestujícími májí i na jiných linkách. „Ale ani v Předlicích nejsou tak velké, jaké naši zaměstnanci zažili v Mojžíři. Asistenti budeme nasazovat i na další spoje,“ prozradila.

Na dotazy, proč asistenti neukládají pokuty v případě neplatících pasažérů, uvedla, že na to nemají pravomoc. Tu mají pouze kontroloři, tedy ti revizoři jízdenek.

Autobus na lince 57, kterým se svezl reportér Deníku vyjížděl z Neštěmic od Alberta chvilku po deváté, z Mojžíře pak o půl jedenácté. „My bydlíme na Skalce a od té doby, co je nástup předními dveřmi do Mojžíře, tak jsme si všimli, že hodně tamějších Romů jezdí ve skupinách k nám na Skalku. Oni totiž seběhnou po schodech a jsou dole u školy, pak to mají domů sto metrů,“ popisovala zdejší obyvatelka, která se představila jako Jindřiška, ale příjmení nechtěla kvůli obavám z napadení, prozradit. „Oni jsou většinou sami pro sebe, ale občas na vás houknou, ať jakože nečumíte, a já na tohle nemám nervy,“ řekla.

Na stejný problém upozornila i na sociální síti Facebook uživatelka Kateřina Maděrová. „S prominutím to, co dřív jezdilo linkou 57 a vystupovalo až v Krásném Březně či Mojžíři, začalo bohužel okupovat linky 51 a 58, je to nechutné, smrdí to a neumí se to chovat. To, co se stahuje na sídliště Skalka, aby to došlo pěšky do Mojžíře, nebo naopak, aby to mohlo jet zadarmo do města, to je neskutečné. Na Skalce bylo klidné a fajn sídliště, obávám se, že těmto dnům je konec,“ popsala v jedné diskusi.

Na to Simona Mohacsi odpověděla, že o tomto novém jevu vědí. „Ale řidiči říkají, že tak jezdí jen malé skupinky. Není to prý zatím nic masového,“ poznamenala.

Podle vedení městského obvodu Neštěmice bylo zavedené opatření v dopravní obslužnosti Mojžíře nezbytné. „Protože není normální napadat řidiče MHD, plivat na ně, zasypávat je vulgarismy a obtěžovat další cestující hlukem a urážkami. Není normální pohazovat odpadky nebo dokonce kouřit a jinak ničit autobusy a trolejbusy. Normální je za jízdné platit a chovat se v MHD slušně,“ argumentovala starostka Neštěmic Yveta Tomková.

Podle ní, už po prvním týdnu provozu nebylo po každém dni nutné ve vozech dělat generální úklid jako dříve. „Řidiči i cestující si užívali klid, jezdí se bez vulgarit, hluku, nepořádku a obtěžování. Drtivá většina cestujících přijala malý nekomfort v podobě krátkého přestupu naprosto bez problémů,“ poukázala Tomková s tím, že asistenti, revizoři a strážníci dohlížejí i na linky číslo 51 a 58, aby eliminovali případné pokusy neplatících pasažérů využít jiné spoje.

Naopak proti se staví někteří lidsko-právní aktivisté. Třeba podle ústeckého zastupitele a zároveň předsedy Československé romské unie Karla Kariky, situace vyžaduje spíš citlivé a dobře propracované řešení. „Každý by měl mít rovný přístup k veřejné dopravě a neměl by být diskriminován na základě své národnosti nebo sociálního postavení. Na druhou stranu je jasné, že město má stejně tak povinnost pro všechny bez rozdílu zajišťovat bezpečnost a pořádek. Nastolená opatření ale spíš způsobují roztržky a konflikty mezi majoritou a romskou menšinou. Nejlepším řešením by bylo najít kompromis. Nebylo by od věci, kdyby se situaci vyjádřili i odborníci na lidská práva,” dodal.

Zdroj: Martin Mudroch