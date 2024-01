VIDEO: Kritika sílí. Ústí bude vyžadovat kontroly protipovodňové vany důrazněji

Když se figurant Ústeckého deníku svezl během pátečního rána a dopoledne ze Střekova do centra a poté na Severní Terasu, lidé obvykle čekali vpředu, aby nastoupili předními dveřmi. Když pak zapředl hovor s cestujícími, nelze říci, že by všichni měli vyhraněný stejný názor. Jedni to brali jako něco, s čím se smířili a časem si zvyknou, jiným vadilo, že nástup trvá déle, než jsou zvyklí.

Zastávka Krásné Březno v blízkosti škol v Keplerově ulici.Zdroj: Deník/Janni Vorlíček

„No je to otravné, lhal bych, že ne. Mám pocit, že mě to zdržuje. Doufám, že to ještě prověří a ty jízdní řády ještě poupraví, aby spoje líp navazovaly, taky mi přijde, že je v busech víc lidí, než dřív,“ řekl například muž středního věku z Kamenného vrchu, který pracuje podle svých slov na směny a mohl si tak novinku vyzkoušet v různou denní dobu. „Občas zapomenu a pak musím na konec fronty, to mě asi otravuje nejvíc, když si odmyslím teď ty komplikace se zácpami a mrazem, tak je to ta nutnost každou chvíli sahat pro lítačku. Taky jsem si všiml, že lidi občas nastupují předem i v Hrnčířské, kde nemusí,“ popsal.

Uživatelka Facebooku pod jménem Kačka Vyhlídalová upozornila na údajné finty, které problémový pasažéři bez jízdenek využívají. „Už vymysleli, jak se dostat do busu bez jízdenky. V Neštěmicích a v Krásňaku čekají u zadních dveří, až bude někdo vystupovat. Když se dveře otevřou a někdo vystoupí, tak rychle naskakují dovnitř. Samozřejmě je nikdo nevyhodí. Chápu, že řidič to dělat nebude, protože by se z toho zbláznil,“ poznamenala.

Na redakční e-mail také napsala Ústečanka Lucie Švec Kabrlová. Ta jednak popsala své trable po cestě do práce během záplavy protipovodňové vany a s tím související dopravní zácpy, kdy nestíhala vlak do práce. Jedna se obšírně zmínila i o nástupu předními dveřmi.

„Od začátku roku se situace ve veřejné dopravě zhoršila. Je to divné, že je to následek nedávných změn. Dopravní podnik se tím chlubí, a přesto neřeší konkrétní situace a jaký to má dopad. Píšou o bezpečí v trolejbusu, ale že musím večer čekat třicet minut ve městě, musíme vyndávat každý den několikrát doklady, jsme nahuštěný v trolejbusech a nakonec na sebe víc prskáme bacily, nedostaneme se ani k řidiči pro pomoc, to mi k bezpečí uvnitř linky fakt pomůže,“ napsala.

Doplnila i další své negativní zkušenosti. „Máme platné jízdní doklady, ale jakmile nenastoupíme předními dveřmi, tak nás mohou vyhodit z trolejbusu a donutit nástupu předem. Přestože jsme jen pospíchali, abychom spoj stihli. Další jede za dvacet až třicet minut. Ani nesedí jízdní řády. Řidiči řeší více buzeraci, když nedodržíme nastavená pravidla, ale neřeší jejich pozdní příjezdy nebo naše navazující spoje a nejsou ochotní nám vyjít vstříc, abychom třeba stihli vlak do práce,“ shrnula Ústečanka Švec Kabrlová a poznamenala, že to ani nemá být kritika, jako spíš pokus předat dál své zkušenosti.

Na její kritiku odpověděla mluvčí dopravního podniku Jana Dvořáková. Vysvětlovala, že město a jeho obyvatelé byli svědky souběhu několika neodvratných, v podstatě živelných událostí během krátké doby.

„Opožděné příjezdy našich vozů nebyly během posledních čtrnácti dní zaviněny řidiči MHD ani zavedením nástupu předními dveřmi. Ve skutečnosti je hlavním důvodem zdržení zvýšený provoz a dopravní zácpy, které ovlivňují celé město v důsledku živelných událostí. Z bezpečnostního hlediska není možné, aby řidič pustil cestující z vozidla na místech, která nejsou určená k vystupování. Věřte, že naši řidiči dělají vše, co je v jejich silách, aby bezpečně a včas dovezli cestující do cíle i přes ztíženou dopravní situaci ve městě,“ uvedla.

Jednou z nepříjemností, o kterých Dvořáková v odpovědi na kritiku mluvila, byla závada na protipovodňové vaně, která zapříčinila zaplavení a uzavření hlavní silnice podél řeky.

„Což poté způsobilo obrovské dopravní komplikace po celém městě, kdy docházelo i k více jak hodinovému zpoždění. Naše vozidla v městském provozu nemají žádnou dopravní prioritu, a tak stejně jako individuální doprava, musela čekat v kolonách. Navíc v posledních dnech všechny potrápila námraza, která přinesla další komplikace. Aby toho nebylo málo, došlo i k nehodě přímo v centru města. Osobní automobil nedal přednost našemu autobusu, což způsobilo dopravní nehodu a uzavření jedné z nejfrekventovanějších křižovatek v centru města,“ dodala.

Zdroj: Janni Vorlíček