Přistoupil k tomu kvůli rostoucímu počtu černých pasažérů, napadání řidičů a obtěžování cestujících. Zároveň po zavedení tohoto opatření volali i sami cestující. V každém případě to není úplná novinka. Nástup předními dveřmi fungoval v ústecké MHD za komunistů do osmdesátých let, v současnosti ho podnik zavedl současně s asistenty přepravy z Mojžíře do Neštěmic k Albertu, dále ve všech autobusech a platil též na večerních a nočních linkách v trolejbusech.

Na sociální síti Facebook se v diskusích pod zprávou o novém opatření docela často objevuje jediné slovo: „Konečně!“ Shodně se takto vyjádřili například Ústečanka Jana Cihelková, Linda Vokrojová, nebo uživatel, který používá přezdívku Jirka Jirka. Další Ústečan Josef Kinský si navíc povzdechl nad chováním spolucestujících: „Tolik opatření a starostí kvůli nepřizpůsobivé menšině, která není schopna se přizpůsobit majoritě,“ napsal.

Další diskutující František Štván dokonce říká, že by neměly být ani žádné výjimky. „Je to naprosto v pořádku, výjimky by neměly být ani v centru. Co máme rádi na kontrolách cestujících do Mojžíře, musíme přát i sobě. Nepoctivost se bohužel týká všech společenských vrstev. Rozdíl je jenom v tom, že údajné elity ve fraku škodí neskutečně více,“ poznamenal.

Během úterního dopoledne ještě všichni oslovení nevěděli, že od nového roku bude možné nastupovat všemi dveřmi jen v centru města. „Hele to už mělo být dávno zavedené, už se těším na ty otrávené obličeje našich přidrzlých spolucestujících. Já poctivě platím a oni se nám jen pošklebují a ještě se neumí chovat. To za pár minut zdržení tedy stojí,“ pochvaloval si například Patrik Joneš ze Severní Terasy. Naopak Stanislava Mourková ze Všebořic má obavy, že bude muset předem i s kočárkem, nebo rukama plnýma tašek. „Doufám, že to bude nějak ošetřené, jako fakt si nedovedu představit, jak bych ukazovala lítačku, asi bych ji držela v zubech,“ krčila rameny.

Právě kvůli tomu ale podnik připravuje masivní informační kampaň, která má tyto otázky zodpovědět a nejen ty. Nástup předními dveřmi totiž není jedinou ze změn dopravní obslužnosti, navazující na nákup 33 parciálních trolejbusů 27Tr, které budou součástí flotily DPÚL od příštího roku. „Bezpečnost veřejné dopravy, stejně jako čistota vozidel je pro nás prioritou. Naším cílem je co nejvíce zkvalitňovat služby pro cestující, a zároveň ochránit zdraví našich řidičů. O všech dalších změnách budeme veřejnost včas informovat, abychom zajistili plynulý přechod na nový systém bez zbytečných komplikací,“ přiblížila ředitelka dopravního podniku Simona Mohacsi.

Vcelku příznivě se o zavedení nástupu předními dveřmi vyjádřili i starostové městských obvodů. Střekovský Pavel Peterka s tím nemá problém, protože se toho zase tolik nezmění. „Busy už nástup předními dveřmi zavedený měli a za mne je to dobře. Čili se to týká šedesátky a dvaašedesátky na asi pěti zastávkách. Vymysleli to podle statistiky, mají to podložené výzkumem, nebude to jen tak ze dne na den, myslím, že dopravní podnik funguje dobře,“ myslí si.

Podobně i starosta Severní Terasy Jaroslav Šimanovský. „Nevím, jestli to je u nás na Severce úplně nutné, jen si říkám, aby se s tím nezbrzďoval provoz na lince, ale možná to nakonec bude dobré, uvidíme. Na druhou stranu, kdyby nástup nebyl sjednocen po celém městě, asi by to nedělalo dobrotu. Ale třeba se to opravdu zlepší, jen tomu bude potřeba přizpůsobit jízdní řády,“ dodal.

