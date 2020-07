Cestujícím, kteří mohou jezdit hromadnou dopravou po Ústí nad Labem zdarma, už nebude stačit občanka, aby prokázali svůj věk.

Od ledna nebudou moci senioři nad 70 let prokazovat svůj nárok na slevu v MHD občanským průkazem. Musí si zařídit speciální kartu. To se některým z nich nelíbí, považují to za zbytečné nebo drahé. Dopravní podnik vysvětluje, že s tím ve skutečnosti nebudou mít jinou patálii než cestu do zákaznického centra.