Horké chvilky zažili cestující a řidič trolejbusu do ústecké čtvrti Krásné Březno. Jeden z pasažérů linky číslo 56 měl verbálně napadnout řidiče a bušit pěstmi do okna vozu. Po příjezdu strážníku na zastávku MHD Výstupní si dovolil i na ně, hlídka ho ovšem zpacifikovala.

„Z trolejbus linky číslo 56 vystoupil řidič, který hlídce sdělil, že má ve voze muže, který bušil rukou do okna trolejbusu a vulgárně nadával,“ řekl zástupce ředitele MP Ústí nad Labem Jan Novotný. Strážníci vstoupili do vozu a chtěli po agresorovi vysvětlení. Muž byl ale vulgární i na muže zákona. Ti ho vyvedli z trolejbusu a vyzvali ho k prokázaní totožnosti. „Muž hlídce předložil doklad k trvalému pobytu na území Česka. Po předložení dokladu muž strážníky slovně napadal a neustále vstupoval do jejich bezpečné zóny,“ dodal Novotný.

Hříšník vyzval muže zákona, ať si sundají uniformy, a řeší celou věc po svém. Když hlídka dotyčnému vracela doklad, muž se pravou rukou pokusil udeřit strážníka do obličeje. Strážník úderu uhnul a muž mu zavadil o dolní část obličeje,“ doplnil Novotný. Po krátce potyčce skončil rebel na zemi v poutech. Následně agresor putoval na služebnu policie a přes lékařské vyšetření se dostal do cely předběžného zadržení.

