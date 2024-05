Městské obvody dostávají zpravidla negativní reakce. Například neštěmická starostka Yveta Tomková potvrdila, že jich přeposílají dopravnímu podniku spoustu. „Přitom cílem změny měla být optimalizace dopravy. Ale například mi Na Vyhlídce líčila jedna z obyvatelek, že se nedostane včas do práce, jelikož trolejbus jezdí později. Ten její potřebný, dřívější čas ještě pokrývá noční linka,“ líčila.

Podobně na Severní Terase chodí lidé s dotazy na starostu Jaroslava Šimanovského. „Tady si stěžují hlavně na přeplněné busy a že jezdí v dlouhých časových intervalech. Třeba ulice Krušnohorská má teď jen jeden trolejbus. Takže lidé si stěžují hodně,“ přiblížil atmosféru ve svém městském obvodě.

Kritika

Cestující přímo v autobusech nechodí pro ostrá slova daleko. Ale například cestující Marie Šulcová musí vyrazit na cestu do práce o půl hodiny dříve. „Ze Střekova to sice jezdí pořád až na Severku, ale je toho míň, s delšími intervaly a stejně občas musím přestupovat, podle toho, čím jedu. Jedna linka jen změnila číslo na 80, druhá jezdí jinak. No, budeme si na to muset začít zvykat. Uvidíme za nějaký čas, třeba je to jen zkušební provoz a dopravní podnik to ještě vyhodnotí a upraví. Alespoň v to doufám,“ povzdechla si.

Kritika na sociálních sítích, tedy ta věcná, hovoří obdobně. Například uživatelka Facebooku Petra Marešová popsala svou zkušenost s linkou 77. „Ráno do práce bylo peklo. Všichni namačkaní na sobě, když chtěl někdo vystoupit, tak musela vystoupit skoro půlka autobusu a kolem jezdí ráno trolejbusy skoro prázdné. Tak hlavně, že máme více místa,“ napsala.

Další uživatelka, která používá nick Jana Ry, to popsala dost podobně. „Jedna velká katastrofa, jedu ráno 2. května do Kauflandu na Klíši. Od Hraničáře tam jede jen jeden autobus, zatímco tam jezdily čísla 3, 9, 17 a 27. Nekonečné čekání, do města z Kauflandu ještě horší,“ zlobila se a podobně další popisovali i další části města.

Dopravní podnik podle své mluvčí Jany Dvořákové zatím analýzu po změně neprováděl. „Týden je na to příliš krátká doba, na nějaká vyhodnocování je prostě ještě příliš brzy,“ uvedla.

Změnu v trasování a číslování dopravní podnik zároveň podpořil nasazením 33 nových parciálních trolejbusů, které nejen nahradily zastaralé trolejbusy, ale také části i obslužnost autobusových linek. Investice do nových vozidel od společnosti Škoda Electric činila 812 milionů korun.

Změna linkování MHD v Ústí

Nová čísla linek byla zavedena, a některé trasy byly propojeny, prodlouženy nebo upraveny tak, aby dle podniku lépe vyhovovaly současným potřebám cestujících. Linky trolejbusů a autobusů dříve číselně značené 3, 15, 19, 51, 52, 53 a podobně, nesou nyní čísla od 70 do 91. Například linka číslo 60 ze Severní Terasy na Střekov dostane číslo 80 a na jezero Milada se Ústečané svezou autobusy 77 a 78 a také trolejbusem 73. Ze zavedených linek zůstane jediná, a to částečně číslo 57. Jezdit ovšem bude akorát mezi Neštěmicemi a Mojžířem, přičemž namísto trolejbusu zde má pendlovat autobus. Režim se zde změnil ovšem už loni začátkem léta, a to kvůli agresivitě cestujících a četnosti pasažérů jezdících na černo, bez platné jízdenky.