Se začátkem nového školního roku přichází i tradiční úprava jízdních řádů městské hromadné dopravy. Největší změna proběhne v Neštěmicích, kam bude jezdit nový autobus. Ten propojí čtvrť například s nemocnicí.

Autobusová linku číslo 5 se rozdělí. Polovina spojů bude jezdit nově pod číslem 74 na Skalku. | Foto: DENÍK/Vít Lukáš

Dopravní podnik města Ústí nad Labem informoval, že zůstávají v platnosti změny v oblasti Mojžíře, které zavedl v polovině letních prázdnin. Od 31. července jezdí linka číslo 57 v úseku OD Květ – Mojžíř pod dohledem asistentů přepravy a městské policie, cestující bez platného dokladu se do vozu nedostanou. „Opatření splnilo účel, v běžném provozu zcela odpadly útoky na řidiče, což bylo naší prioritou. Vozy už nemusí po každé směně procházet generálním úklidema podařilo se eliminovat cestující bez platných jízdních dokladů,“ přibližuje výkonná ředitelka DPmÚL Simona Mohacsi.

Neštěmice z centra nově od stejného dne obsluhují po celý den linky 51 a 58. Trolejbusy na lince 58 však nejezdí tak často, spojů proto mírně ubylo. To má kompenzovat nová autobusová linka číslo 74. Ta vznikla rozdělením dosavadní linky číslo 5. Ze Všebořic až po zastávku Dvojdomí pojedou obě linky ve stejné trase. V tomto místě se rozdělí a autobus číslo 5 pojede přes zastávky Výstupní, Autoškola, Jungmannova a Pivovar dále na sídliště Pod Vyhlídkou. Autobus číslo 74 pojede přes zastávky Prior, Krčínova, Pivovar dále do Neštěmic až na sídliště Skalka.

Zdroj: Dopravní podnik města Ústí nad Labem

„O tuto linku jsme velmi stáli. Především obyvatelům, kteří pracují třeba v nemocnici, a také seniorům velmi usnadní cestování. Bez přestupu se obyvatelé Neštěmic pohodlně dostanou až do nemocnice nebo do všebořických nákupních center,“ dodala neštěmická starostka Yveta Tomková.

Číselné označení 74 dle vyjádření Dopravního podniku úzce souvisí s budoucí plánovanou dodávkou 33 trolejbusů s pomocným bateriovým pohonem. Tato linka tak zřejmě bude patřit mezi první pravidelné kombinované linky (s trasou s trolejovým vedením i bez), kde budou nasazeny.

Změny v ústecké MHD od 4. září 2023



linka 5

- upraven jízdní řád v souvislosti se zavedením nové linky 74



linka 9

- upraven jízdní řád v období od 18 do 20 hodin



linka 15

- pojede spoj s odjezdem v 7.05 z Vaňova do Revoluční

- pojedou spoje do obce Dolní Zálezly



linka 19

- pojede spoj s odjezdem v 7.27 z Mírového náměstí na Václavské náměstí

- pojede spoj do Ryjic v 7.35



linka 59

- nově v provozu pouze v ranní špičce



Nová autobusová linka číslo 74

Trasa linky 74: Všebořice OC, Lipová, Všebořická, Ve Stromkách (T), Bukov rondel (Z), Pod Holoměří, Bukov sanatorium, Masarykova nemocnice, Severní Terasa, Gagarinova, Větrná, Mírová, Stavbařů, Orlická, Stříbrnická, Stříbrníky, Kmochova, ZOO, Osamělá, Dvojdomí, Prior, Krčínova, Pivovar, Krásné Březno, Karolíny Světlé (Z), Svádovský přívoz, Opletalova, OD Květ, Ryjická, Skalka