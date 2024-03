Od 1. května čeká linky MHD významné přečíslování. Například linka číslo 60 ze Severní Terasy na Střekov dostane číslo 80. Nově navržené linkování zároveň nabídne rozšířenou kapacitu moderních autobusů a trolejbusů, delší trasy a přímá spojení. Jinými slovy se blíží plánovaná 2. etapa změn v městské hromadné dopravě.

Nové autobusy na pravidelných linkách MHD v Ústí nad Labem, ilustrační foto. | Foto: Deník/Karel Pech

„Naše nová linková koncepce vychází z aktuálních potřeb ústeckých cestujících. Díky této změně jim poskytneme více místa na vybraných spojích nasazením trolejbusů místo autobusových spojů," vysvětlila výkonná ředitelka dopravního podniku Simona Mohacsi.

Poslední významné změny v městské hromadné dopravě se v Ústí nad Labem uskutečnili naposledy před 17 lety. Loni podnik zavedl v podstatě po celém městě s výjimkou několika málo zastávek nástup předními dveřmi. (Psali jsme zde)

Během této doby došlo k navýšení požadavků na propojení částí města například. Příčinou byla především generační výměny obyvatel, vznik nových výrobních zón a obchodních center. „Aktuální požadavky cestujících v současnosti hovoří o potřebě efektivnějších a přímých spojů do zaměstnání, či obchodů. Důležité je i nezapomínat na nejmladší, kteří potřebují rychlé spojení do škol a do zájmových, případně sportovních kroužků,“ poznamenala mluvčí podniku Jana Dvořáková.

Nové trolejbusy

Změnu v linkování podnik podpoří nasazením 33 nových parciálních trolejbusů, které nejen nahradí zastaralé trolejbusy, ale i části autobusových linek. Jejich nákup od společnosti Škoda Electric si vyžádal investice ve výši 812 milionů korun. Nová flotila podle Dvořákové nabízí nejen rozšířenou kapacitu pro cestující, ale rovněž i více bezpečnostních prvků, dvě hnací nápravy, což je důležité ve zdejším kopcovatém terénu a poskytuje moderní komfort cestování obecně.

Dalším významným přínosem modernizace vozového parku je její pozitivní dopad na životní prostředí. Díky inovativní technologii jsou tyto trolejbusy schopny přejet úseky bez trakčního trolejového vedení pomocí baterií, což dále posiluje ekologickou udržitelnost provozu. Ekologie těchto vozidel splňuje náročné požadavky a přispívá ke snížení emisí a hluku ve městě. „Investování do moderních a ekologických dopravních prostředků je zásadním krokem pro zlepšení kvality života v našem městě. Cílem je poskytnout obyvatelům města pohodlnou a ekologickou dopravu, která bude šetrná k životnímu prostředí," dodala mluvčí dopravního podniku Dvořáková s tím, že veřejnost bude o novém linkování informována v předstihu s využitím všech dostupných prostředků ať už elektronických, nebo i letáky a plakáty.

