Dopravní podnik linky změnil jednak kvůli černým pasažérům, jednak prý proto, aby vylepšil pokrytí městských čtvrtí veřejnou dopravou, což v některých případech umožnila nová kruhová křižovatka v Předlicích. Změny v MHD platí od 1. července.

Trolejbus linky číslo 57 už nezajíždí do Předlic. V centru se odklání na Klíši. Linka číslo 52 definitivně zmizela z mapy a nahradila ji nová linka 61. Zmatek je patrný hlavně u trmického obchodního centra. „Nevíte, čím se jede do centra? Já se v tom teď vůbec nevyznám, oni to změnili,“ byla velmi častá otázka především během středy 1. července, kdy začaly změny platit, hlavně od starších lidí.

Našli se ovšem i tací, kteří svou nelibost dávali najevo i dost nevybíravým způsobem. Své o tom ví řidič Libor Verner. Ten jezdil hned v prvních dnech na přetrasovaných linkách ke Globusu. „Lidi pěkně hudrovali, protože byli zmatení, vůbec nevěděli, kam co jezdí a do čeho mají nastoupit. Rozčilovali se, že 57 končí jen na Klíši. To bylo hrozné, co se tam před obchodním centrem dělo. Odnášeli jsme to my, řidiči. Je ale třeba to brát sportovně,“ posteskl si.

Rozzlobený dopis přišel i na neštěmickou radnici, ale z Klíše. „Nic není zadarmo. Ale u nás jsou lidi spokojení. Mají přímý spoj 57 na polikliniku, odsud jich tam dojíždí hodně. Původně byla neefektivní. Myslím, že přetrasování mělo opodstatněný důvod,“ popsala starostka Neštěmic Yveta Tomková s tím, že nejvíc nadávají ti, co se vozili bez jízdenky.

Změny zaznamenali i na Severní Terase. Zdejší místostarosta Pavel Dufek vnímá nové linky rozporuplně. Podle jeho názoru jezdí lidé do Globusu na velké nákupy autem, aby nemuseli vláčet těžké tašky trolejbusem. „Místním vadí, že 52 už nejezdí. Studenti a školáci budou přesedat, jelikož nebudou mít přímý spoj. Děti budou muset přesedat i cestou na koupaliště na Klíši,“ upozornil s tím, že linka 55 končila u benzínky, ale teď dojede jen na Mírovou, což prý komplikuje dojíždění z Krásného Března do nemocnice.

„Žádný mohutný nárůst stížností není. Spíš od těch, co si zvykli, že jednou linkou jedou z Mojžíře do Předlic. Myslím, že se to zklidní, až si lidé na novinky zvyknou,“ reagovala mluvčí dopravního podniku Jana Dvořáková.

Změny v ústecké MHD



Linka č. 27

nově zajíždí ke Kauflandu na Klíši.

Linka č. 5

prodloužení vybraných spojů na konečnou Pod Vyhlídkou (až od 1. září).

Linka č. 52

zrušena.

Linka č. 53

prodloužena na konečnou Severní Terasa.

Linka č. 55

zkrácena na zastávku Mírová.

Linka č. 57

pojede z Mojžíře přes Mírové náměstí na Klíši.

Linka č. 59

odpoledne zkrácena z Klíše na Mírové náměstí.

Nová linka č. 61

v trase Severní Terasa, Malátova, Mírové nám., Globus, Staré Předlice (každý 2. spoj, ostatní končí u Divadla).

Linka č. 62

každý 2. spoj jede ze zastávky Karla IV. ke Globusu. Ostatní končí u Divadla s možným přestupem na linku 61 ke Globusu.