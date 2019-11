Všechno jako vždy začínalo písničkou, potom se vyráběl papírový vousáč s příznačnou čepicí, po hodině ručních prací se náhle otevřely dveře a kovový zvuk posvátného zvonu oznámil příchod očekávané trojice. Mikuláš, andílek a pekelník.

"Na tuhle akci se těší děti i já. Už ani nevím, kolik těch čertů a Mikulášů za posledních deset let bylo, většinou to byli kamarádi a ochotní tatínkové, jedinou jistotou byl anděl. Aničku znám hodně dlouho, začínala v mých kroužcích, když jí byly tři roky. Dnes je to krásná slečna. Letošního Mikuláše dělal Honza, knihu hříchů ani nemusel otevírat, všechny děti byly hodné a rodičům dělaly radost. Čerta přímo profesionálně zahrál Lukáš, dokonce si sám udělal masku. Rohy jsou drátěné, obalené potravinářskou folií, za tepla vytvarované podle potřeby. Na obličeji měl pekelník sportovní barvu, kterou používají hráči amerického fotbalu. Není to náhoda, Lukáš je totiž hráčem ústeckého týmu Blades. Byl to hodný čertík, děti se s ním dokonce chtěly vyfotit, ale básničku jim neodpustil. Jsem ráda, že tato tradice má u nás stále své zastánce, ale hrozitánské masky dovezené z ciziny se mi nelíbí. Děti se mají na Mikuláše těšit, čert je pohádková bytost a nemá nahánět hrůzu," vysvětlovala zkušená lektorka.