Štola leží v údolí potoka Svídnice u česko-německých hranic na okraji městečka Hora Svaté Kateřiny. Na Mostecku je to jediné středověké důlní dílo přístupné s průvodcem. „Mikulášská štola zajímá čím dál víc lidí. Návštěvnost oproti loňsku několikanásobně vzrostla. Jezdí sem i hodně Moraváků, kteří objevili Krušné hory a moc se jim tu líbí,“ řekl Richter.

Ke štole, kterou v létě vyhledaly už stovky lidí, vede nová naučná stezka s názvem Stříbrná, která má 15 zastavení s informačními cedulemi o místní historii. Stojí v místech, kudy kdysi havíři chodili do práce.

Mikulášská štola fungovala v letech 1480 až 1808. Horníci v ní těžili stříbro, měď, olovo a cín a zlato rýžovali v potoce. Štola byla propojena s dolem Fortuna na německé straně údolí. Díky tomu krátce po druhé světové válce využívali opuštěné podzemní tunely někteří odsunutí sudetští Němci, kteří si tajně chodili pro zabraný majetek. Proto úřady nechaly vstupy do roku 1947 zahrnout nebo odstřelit. Přístupných a bezpečných je dnes 420 metrů bývalého důlního prostoru, kde lze vidět i zatopenou těžební jámu s žebříky vedoucími do hloubky přes 130 metrů. Celkem je v unikátním horském masivu zvaném Růžový vrch přibližně 35 kilometrů chodeb a 64 štol. Z větší části jsou zavalené či plné vody, a tedy nedostupné.

Odborný výklad průvodce, který návštěvníkům půjčí přilby a baterky, trvá zhruba půl hodiny. Šířka chodby je přibližně 120 centimetrů, výška kolem 170 centimetrů, místy přes dva metry. Při venkovních vedrech je uvnitř příjemné chladno s teplotou 10 stupňů Celsia, při které se dobře dýchá. Cirkulující vzduch ve štole osvěžuje prosakující spodní voda, která odtéká ven kanálkem. Kvůli nižší teplotě se doporučuje mikina a vhodná je i pevná obuv.

Štola je otevřená do října, vždy v pátek od 11 do 16 hodin, v sobotu a neděli od 9 do 17 hodin. Prohlídka je obvykle pro skupiny do 10 osob, větší výpravy by se měly předem telefonicky objednat, což před prázdninami využívaly hlavně školy. Vstupné se od loňska nezměnilo – dospělí platí 50 korun a děti 20 korun.

Ke štole, u které je hraniční přechod s čerpací stanicí, vede cesta ze silnice Hora Svaté Kateřiny – Brandov. U chatičky s informačním centrem je dostatek parkovacích míst. Na české straně je hospoda U Vleku a na německé obchůdek s minerály, kde brusič na požádání řeže a leští turistům kameny nalezené v okolí.

A pár desítek metrů od vstupu do Mikulášské štoly stojí malý kemp se sociálním zařízením a s elektropřípojkami pro pět karavanů. Do soboty 30. července tam táboří šest dospělých a 14 dětí z litvínovského Janova. „Příroda je tu nádherná. Parádní je, že tu máme i zázemí s kuchyňkou, kde si můžeme dělat večerní porady. Do Mikulášské štoly se teprve chystáme,“ sdělila vedoucí tábora Bára Bažantová.

Štola svatého Mikuláše (Mikulášská štola)



Průvodce Jaroslav Richter u nového portálu Mikulášské štoly v Hoře Svaté Kateřiny na Mostecku.Zdroj: Deník/Martin VokurkaPatří k největším a nejznámějším štolám v Krušných horách. Leží na spodním okraji Hory Svaté Kateřiny v okrese Most. Komentované prohlídky lze domluvit i mimo otevírací dobu na tel. č. 737 622 107.



Mediální zájem o Mikulášskou štolu vyvolali v 90. letech minulého století hledači pokladů, kteří se domnívali, že uvnitř nacisté ukryli Jantarovou komnatu. Cennou barokní památku z Ruska, která v roce 1945 za nejasných okolností zmizela, hledal v Mikulášské štole zejména bývalý horník Helmut Gaensel podporovaný z USA, ale nic nenašel.



Štola nyní spadá jako staré důlní dílo pod státní firmu Diamo a jako turistickou atrakci ji provozuje město. Turisté se mohli do štoly poprvé podívat v letech 1936 až 1938, pak se na dlouho uzavřela. Dodnes se podařilo zachovat autentickou historickou část s minimem moderních úprav. Poválečný průzkum výskytu uranu byl neúspěšný.



Od štoly se dá za 20 minut dojít po pohodlné lesní cestě do sousední obce Nová Ves v Horách, odkud jezdí pravidelná autobusová linka do Litvínova. Stejná linka zastavuje i v Hoře Svaté Kateřiny poblíž hraničního přechodu. Lokace štoly podle GPS: 50.6099917N, 13.4367792E