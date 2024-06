Přezdívá se jí český Balaton, nebo český Karibik. Řeč je o jezeru Milada, které je rájem pro rodiny s dětmi i vyznavače vodních sportů nejen z Ústecka. U jezera najdete stánky s občerstvením, cyklostezky a půjčovny sportovního vybavení. Vstup je zdarma a za parkování se neplatí. Jak to vypadalo na Miladě v sobotu přes poledne, tak na to se můžete podívat na videu a fotografií.

Jezero Milada vzniklo jen pár kilometrů od Ústí nad Labem na místě vytěženého lomu Chabařovice. Napouštělo se od roku 2001 do 2010, v roce 2015 bylo slavnostně otevřeno pro veřejnost. Má rozlohu zhruba 252 hektarů, je o něco málo menší než Máchovo jezero. Milada se pyšní čistou tyrkysovou vodou, průhlednost je momentálně skoro 5 metrů. Pokud vás zajímá, co bylo místo Milady před rokem 1989, tak se podívejte na historické fotografie ZDE

Ústecký dopravní podnik i letos vypravuje k jezeru speciální spoj. Jezdit bude od pátku 28. června do neděle 1. září každý pátek, sobotu, neděli a ve svátek. Doprava je zdarma.

Spoje pojedou jako v loňském roce po trase Divadlo (zast. linek 10, 20, 21), Jezero Milada – pláž Trmice, Jezero Milada – hlavní pláž a zpět do zastávky Divadlo, kde budou spoje končit. Na jiných místech není povolen nástup ani výstup cestujících.

Trasa spojů: Revoluční ulicí (nástupní místo v prostoru zastávky linek 10, 20, 21). Dále ulicemi Tovární, Hrbovická, Jana Roháče (kolem Metalu), Ke Dráze, Edisonova a kolem zastávky MHD Jezero Milada rovně po komunikaci přes železniční přejezd do prostoru Jezera Milada. Spoje dále pojedou komunikací kolem Jezera Milada k parkovišti u vjezdu ze směru od Hrbovic, komunikací 253, Hrbovickou, Tovární ulicí do Revoluční ulice, do zastávky linek DÚK, ve které je výstupní místo.

Přijet ale můžete na Miladu i na kole či elektrokole. V blízkosti jezera je dokonce smart bikeport s nabíjecí stanicí.

