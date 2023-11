/VIDEO, FOTO/ Sportovci a výletníci, kteří zamíří v následujících dnech na Miladu by měli zpozornět. Ve dvou termínech a lokalitách tam bude probíhat naháňka přemnožené černé zvěře.

Pozor, na Miladě se bude střílet. Myslivci vyrukují na přemnožená divoká prasata. | Video: Martin Mudroch

Na svazích kolem jezera Milada se pohybuje okolo 70 kusů divokých prasat. „Individuální odstřel nestačí, takže je potřeba udělat naháňku,“ řekl Václav Šutera z Mysliveckého spolku Chabařovické jezero.

Odstřel černé zvěře proběhne na severních svazích v sobotu 11. listopadu od 8 do 16.00 a na jižních svazích v pátek 17. listopadu od 8.00 do 17.00. Na pohyb myslivců upozorňují cedule, střelba znamená omezení pro návštěvníky. „Lidé nesmí vstupovat do porostů či zemědělských ploch severních či jižních svahů a musí mít psy na vodítku,“ sdělila Hana Volfová, mluvčí státního podniku DIAMO, který prostřednictvím Palivového kombinátu Ústí jezero Milada spravuje.

Kromě kanců se myslivci zaměří i na odlov jelení zvěře. „Právě tato zvěř způsobuje škody na místních porostech,“ uvedl Šutera.

Zdroj: Deník/Janni Vorlíček