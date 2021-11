/FOTO/ Dobrou zprávou pro milovníky kitingu a windsurfingu skončilo jednání u jezera Milada se zástupci Palivového kombinátu, který se o vodní plochu stará.

Jednáním mezi Palivovým kombinátem a kitery a windsurfery u jezera Milada skončilo dohodou. I v dalším období budou mít oba sporty u jezera své místo. | Foto: Palivový kombinát

„Kitování bude mít na Miladě i nadále své místo, a to na nově upravené části břehu severně od Trmické pláže,” informoval Palivový kombinát. Obě strany projednaly parametry nové pláže a okolních ploch, například jejich povrch, šířku, úpravu porostů a břehu. „Vše, co bylo dojednáno, připravíme během zimy na příští sezonu 2022. Do té doby platí, že provozování kitování a windsurfingu na jezeře Milada je na zodpovědnosti jednotlivců, kteří musí brát ohledy i na ostatní skupiny návštěvníků. Žádáme tedy zejména kitery začátečníky, aby před jízdou důkladně zvážili momentální povětrnostní podmínky, přítomnost dalších návštěvníků a tomu přizpůsobili jízdu,” dodal ve vyjádření Palivový kombinát.