Faktorů pro vznik současné smaragdové až azurové barvy je kromě teploty více podle hydrobiologů, které oslovila facebooková skupina Klíše Střížovický vrch | Klíšeberg. „Další parametry jsou třeba obsah živin jako dusík a fosfor, povětrnostní podmínky, deště a tak dál,“ uvedli experti, kteří si nepřáli zveřejnit jméno.

Podle Diama jsou rozsivky bioindikátorem kvality vody, hlavně jejího prokysličení a nezpůsobují významné zhoršení kvality vody. O tom, že jí optický jev skutečně nepoznamenal, svědčí i zelený smajlík u Milady na mapě vhodnosti vod ke koupání. Ten značí vodu vhodnou ke koupání, jen se zhoršenými smyslově postižitelnými vlastnostmi.

Kam za koupáním: Černý smajlík varuje před Chmelařem, oranžový mají Chabařovice

Podle posledního měření je na Miladě vidět jen do hloubky 1,55 metru. Což je velký rozdíl oproti jezeru Most – tam je vidět skoro do pětimetrové hloubky. Oba dva údaje jsou zhruba po 14 dnech aktualizované na stránkách Diama. Ze sdělení odborníků vyplývá, že snížená průhlednost je částečně sezónní jev. „Průhlednost je závislá na barvě a zákalu vody a koncentraci fytoplanktonu,“ popsala Rychtaříková a připomněla, že ten se nejlépe rozvíjí během jarních a letních měsíců. A to proto, že hlavním energetickým zdrojem pro jeho rozvoj je sluneční záření.

Jezero Milada v červenci 2023.Zdroj: Diamo

Průhlednost vody v Miladě Diamo měří od roku 2008. Deník má k dispozici data pět let stará. Z nich vyplývá, že zatím poslední údaj je nejextrémnější za celé měření v letech 2019-2023. A to i ve srovnání s jinými měsíci než těmi letními. Na současných 1,55 metru k termínu 25. července se průhlednost ještě zhruba dvojnásobně snížila za 14 dní od posledního měření. A i průhlednost 3,37 metru naměřená 12. července byla dost vychýlená oproti tomu, jak bylo ve vodě na Miladě vidět v červenci během posledních let. Loni i předloni touto dobou byla průhlednost zhruba pětimetrová, v roce 2020 dokonce zhruba osmimetrová. V roce 2019 ale zase jen zhruba šestimetrová.

VIDEO: Projeli jsme novou cyklotrasu na Miladu. Pro malé děti to zatím není

Kolísání průhlednosti potvrzují i lidé, kteří jsou na Miladě jako doma. „Před šesti lety bylo vidět o několik metrů víc, viděli jsme žíhání ryb, a i v noci šlo krásně pozorovat. Velká změna byla minulý rok, světlo šlo do modra, barva světla se změnila. Potápěči ale tvrdí, že pod osmi metry se viditelnost zase zlepšuje,“ řekl Vladimír Růžek, který tu půjčuje sportovní potřeby a život pod hladinou pozoruje i ze surfařského prkna.

Podle Diama se vývoj kvality vody včetně její průhlednosti mění také v závislosti na změnách klimatických podmínek, například na ročním úhrnu srážek, rostoucím rekreačním využití jezera, vývoji populací makro- a mikroorganismů i na probíhajících klimatických změnách. „Milada je stále velice mladým vodním útvarem a jako takový se v prostředí ustaluje,“ shrnuje Rychtaříková.

Zdroj: Deník/Jaroslav Balvín