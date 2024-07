„Využíváme stoupavé proudy, které vznikají díky nerovnoměrnému ohřevu zemského povrchu. V nich můžeme stoupat až do výšky 2950 metrů. To je maximální dovolená výška, kam smíme kvůli rozdělení letového prostoru,“ řekl už dříve ústecký paraglidista David Vojtěch.

Letošní sezona je zatím chudá na „hammertágy“ (z německého Hammertag), tedy dny s perfektní předpovědí, kdy se létají rekordní lety a létat je velmi snadné. „Obvykle nám den pokazila předpověď bouřek a silného větru. Vysoké teploty též nejsou pro naše létání dobré, nefunguje při nich totiž termika,“ sdělil Karel Filip, jenž v ústecké nemocnici pracuje jako patolog.

Hojně využívanými terény pro paraglidisty jsou v našem regionu Čerťák nad Vaňovem, Brná u Ústí nad Labem a Krupka. Právě z Krupky často dělají rekordní lety.

„Mně samotnému se zatím žádný rekordní let tuto sezonu nepovedl, ale mému dobrému kamarádovi Davidu Vojtěchovi se povedl krásný let po okolí Ústecka, který byl dlouhý 108 km. Jednalo o tzv. FAI trojúhelník, kdy pilot uletí nějakou trasu zhruba ve tvaru stejnostranného trojúhelníku a vrátí se zpět do bodu startu. Start byl z Krupky, což je jedna z lokalit v Česku, kde se létají nejlepší lety. Jsou to lety, plné trpělivosti, strategie a plánování. Je nutno při nich počítat se změnami rychlosti a směru větru a je potřeba předvídat vývoj oblačnosti,“ doplnil Filip.

close info Zdroj: se souhlasem Davida Vojtěcha zoom_in Let Davida Vojtěcha byl dlouhý 108 km.



Nejlepší dny pro paraglidisty se vyznačují bezvětřím a minimem oblačnosti. „Ideální jsou na obloze jednotlivé drobné mraky ve tvaru oveček. Dobré dny jsou také po přechodu fronty. Ty poznáte podle toho, že jeden den je obecně ošklivo s deštěm a další den se ochladí a je jasná obloha. To je chvíle, na kterou čekáme,“ upřesnil Filip.

Paragliding je letecký sport, při kterém se startuje z kopce rozběhem, nebo z roviny pomocí vlečného zařízení. Provozuje se za pomocí padákového kluzáku. Zkušený pilot může plachtit díky využití stoupavých vzdušných proudů. Stoupavé proudy mohou být "mechanické", když se proud vzduchu zdvihá o terénní překážku (svahování), nebo termické, když vzduch ohřátý od zemského povrchu stoupá vzhůru (termika).