Co tedy máme v sobotu 20. srpna na Miladě očekávat?

Já bych to trochu upřesnil. Miladatlon nabídne celou škálu vytrvalostních závodů, šanci dostanou školáci i ti dříve narození. Celkem bude připraveno devět kategorií závodů, každý si může vybrat trať, na kterou má natrénováno. Poprvé jsem zařadil na seznam terénní triatlon MT HERO, který vymyslel a jako jediný pořádá Jakub Merle. Snad už nebude takové vedro, snad už ve Hřensku nebudou potřebovat vodu z Milady. Podrobnosti jsou na našich stránkách.



Sportovci, co vás znají, jednohlasně tvrdí, že jste nesmírný puntičkář. Co všechno obsahuje příprava takové akce?

(smích) Je toho opravdu dost. Příprava mi zabere deset měsíců, zbláznil jsem do této akce celou rodinu, manželku, obě dcery, švagra i vnoučata. V organizačním štábu je těsně před závodem tak třicet nadšenců. Jen si to představte. Na zelené louce musíte garantovat všem účastníkům nejen zážitek, ale především potřebné zázemí a bezpečný sport. Stručně řečeno, bez ohledu na počasí ústavičně šperkujete prostor pro závody ve vodě i ve vyznačeném terénu. Co to znamená? Depo, stany, WC, ketering, zdravotní péče, stupně vítězů, odborný dohled ve vodě, ozvučení, značení trati, komentátor, časomíra, dokumentace, reklamní bannery, parkoviště, odpočinková zóna, zápůjčka padlleboardů atd. Něčím to všechno musíte navozit, po závodu se všechno musí uklidit. Desítky dopisů, osobní jednání se sponzory, evidence, vyúčtování.