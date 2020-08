V sobotu 22. srpna bude opět natažen na Miladě barevný koberec vedoucí z vody k cyklistickému depu, opět se bude závodit ve všestrannosti. „Letos nesou závody název Xterra Miladatlon, protože se staly součástí Českého poháru Xterra Czech Tour 2020,“ upřesnil Sýkora, který je ředitelem celého podniku. „Pokud nám to snažení nepokazí nějaká zdravotní karanténa, tak začínáme přesně v 8.00. Jsem rád, že soupiska školáků je zase delší, hlavní závod odstartuje ve 13.00. Ono těch triatlonů a kvadriatlonů bude několik, popisovat každou disciplínu by zabralo dost místa, raději se podívejte na naše stránky www.miladatlon.cz,“ dodal Sýkora.

Puntičkářský Jura má všechno rozpracované do nejmenšího detailu. Písemný manuál obsahuje činnost jednotlivců podpůrného týmu, dokumentaristů i moderátorů. V několika velkých plastových bednách jsou startovní čísla i trika závodníků, ceny od sponzorů, medaile, startovní balíčky pro jednotlivce i štafety. Spisový materiál je založený v několika šanonech, každý je nadepsaný jinou barvou, doplněn je seznamem písemností a potřebnými termíny. Kovové zábrany, stany, lavice, reklamní bannery, stojany na kola jsou uložené na bezpečném místě.

„Přiznám se bez mučení, že jsem tak trochu blázen, potrpím si na pořádek a také ho vyžaduji od ostatních. Ono to není vůbec jednoduché, uspořádat takovou velkou akci pod širým nebem. Potřebujete různá povolení, razítka, oznámení, souhlasy organizací i jednotlivců. Nejen starostové přilehlých obcí, ale i rodiče malých sportovců musí vědět, jak to bude probíhat. Každý si to musí především užít!“ zdůraznil.

Medaile prý navrhoval sám, realizaci zajistila speciální firma ve Strakonicích. „Oceněných bude 147, navíc každý účastník dostane finišerskou medaili. Šest nejlepších sportovců v hlavní soutěži (tři muži a tři ženy) obdrží místo standardních pohárů skleněnou prachovnici. Je to vlastně dóza z chemického skla, která je plná oblázků posbíraných v místě startu závodu na Miladě. Hrdlo je zabroušené, rytecké práce zajistila Daniela Divišová z Polevska. Připraveny jsou věcné ceny od sponzorů, pořízen bude videozáznam. Pokud bude akce zrušena, vrátím všem sportovcům startovné,“ slíbil Sýkora.