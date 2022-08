Na co se mohu sportovci v sobotu 20. srpna na Miladě těšit?

Miladatlon nabídne celou škálu vytrvalostních závodů, šanci dostanou školáci i ti dříve narození. Celkem připravíme devět kategorií závodů, každý si může vybrat trať, na kterou má natrénováno. Poprvé jsem zařadil na seznam terénní triatlon MT Hero, který vymyslel a jako jediný pořádá Jakub Merle. Snad už nebude takové vedro.

Lidé co vás znají jednohlasně tvrdí, že jste nesmírný puntičkář. Co všechno obsahuje příprava takové akce?

Je toho opravdu dost. Příprava mi zabere deset měsíců, zbláznil jsem do této akce celou rodinu, manželku, obě dcery, švagra i vnoučata. V organizačním štábu je těsně před závodem tak třicet nadšenců. Jen si to představte…

Představujeme…

Na zelené louce musíte garantovat všem účastníkům nejen zážitek, ale především potřebné zázemí a bezpečný sport. Stručně řečeno, bez ohledu na počasí ustavičně šperkujete prostor pro závody ve vodě i ve vyznačeném terénu.

Co to znamená?

Depo, stany, toalety, občerstvení, zdravotní péče, stupně vítězů, odborný dohled ve vodě, ozvučení, značení trati, komentátor, časomíra, dokumentace, reklamní bannery, parkoviště, odpočinková zóna, zápůjčka paddleboardů a tak dále. Něčím to všechno musíte navozit, po závodu se všechno musí uklidit. Desítky dopisů, osobní jednání se sponzory, evidence, vyúčtování.

Nezmínil jste startovní čísla, medaile a ceny. To nebude?

To je překvapení. Každý závod má jinou barvu startovního čísla, které je spárováno s časomírou, aby se závodníci nepomíchali. Každý účastník obdrží pamětní medaili, která je originální nejen tvarem, materiálem, ale i popisem. Neuznávám paušální ceny a plastové poháry. Osobně jsem navštívil dílnu specialisty, který na základě mého návrhu připravuje každý rok jiné medaile. Součástí je i barevná stuha, povrchová úprava. Ono se řekne 'něco na krk', ale v tomto provedení je to malé umělecké dílo, na kterém se podílí několik lidí. Trofeje jsou z optického skla a myslím, že vypadají fantasticky.

A chystáte i doprovodný program?

Neplánuji doprovodný program ani tombolu.

Koho by měli fanoušci na místě hlavně sledovat?

Nějakou nápovědu bych měl. Do jednoho triatlonu nastoupí dvojice Ondra Zmeškal (nevidomý) a jeho vodič, parťák, Marek Peterka. V loňském roce na dvojkole projeli celou Tour de France. Úžasní borci, o svých společných cestách vydali dokonce knihu. Každý rok na Miladu jezdí Roman Břehovský. Ten zase vůbec neslyší, ale na trati jede na krev. Já fandím všem! Úžasní jsou prckové, v loňském roce si první triatlon vyzkoušel i můj vnuk. Těším se na členy mančaftu, na kamarády z jiných sportů, na Davida Cihláře, jak to opět rozbalí s mikrofonem v ruce. Přijede i můj velký kamarád Jakub Merle, zakladatel Hero Šindel cup. V sobotu 20. srpna na Miladě bude propocených triček skutečně dost, věřím, že spokojených tváří ještě víc.