Úklid smetiště trval celé léto až do září, těžká technika a náklaďáky odsud odvezly 127 tun odpadu. Stálo to 3,5 milionu korun. Město bude tyto peníze vymáhat, ale není jasné, zda vůbec uspěje.

Obyvatelé činžovních domů každému, kdo sem přijede zvenčí, ochotně vypráví, v jak hrozných žijí podmínkách. Když ale padne otázka, kdo hází odpadky z okna, většinou se dozvíte, že „on“ to nedělá, že za to mohou „ti druzí“ odnaproti.

Policie nic nezmůže

Městská policie, která má střežit veřejný pořádek v Ústí, je v tomto případě na bordeláře krátká. Pořádek si tu musí ohlídat místní sami. „Situace se začíná opakovat, černá skládka tu opět vzniká. Město pro její likvidaci udělalo dost, teď by především měly jednat státní orgány. Ty musí rozhodnout, že domy nejsou obyvatelné, a město pak může konat. Teď vyjednáváme o úklidu s majiteli, ale vlastník pozemku ve vnitrobloku je těžko dohledatelný. Přesto podáme žalobu na náhradu škody,“ poznamenal ústecký primátor Petr Nedvědický (ANO 2011).

Městská policie sem umístila kamery. Jenže tu není kvalitní signál bezdrátového spojení. Kamery také nelze umístit na soukromý majetek, jímž je dvůr stejně jako domy, které ho ohraničují. Z veřejného prostranství pro změnu zase nedohlédly všude, kde to bylo třeba. V noci kamery osleply zcela.

„Hlídka sem dojíždí, během její přítomnosti si tu nikdo nic nedovolí. Ale v tomto prostředí a s takovou skladbou obyvatel není šance to uhlídat,“ vylíčil zástupce ředitele městské policie Jan Novotný. Velká část místních jsou Romové, kteří se sem nastěhovali ze Slovenska v 90. letech minulého století.

Lidi by si mohli uklidit sami

Recept, který by to mohl změnit, navrhoval Jan Cibrík z Předlic, když v minulém volebním období pracoval v komisi prevence kriminality. „Lidi, kteří tu bydlí, by šlo zaměstnat přes úřad práce, aby tu uklízeli pod dohledem asistentů prevence kriminality. Pak by si tu pořádek ohlídali sami, když uvidí, že jim někdo přidělává práci,“ myslí si.

Úklidové akce měly úspěch v minulých letech v okolí Prostřední ulice ve Starých Předlicích. „Tam bývaly podobné haldy odpadu. Stačí se tam ale zajet kouknout, dodnes je tam relativní pořádek,“ poznamenal Miroslav Brož ze sdružení Amare Předlice.