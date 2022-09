V jedné části zahrady se sešly dvě zkušené ženy. Starostka Trmic Jana Oubtrechtová a učitelka Zdeňka Žáková. Obě moc dobře znají interiér této školy. "Do této školy jsem chodila devět let. Později jsem učila na ZŠ v Krásném Březně. Před školní tabulí jsem stála jako učitelka 26 let. Tehdy jsem poznala na nějakém školení paní Zdeňku," říká starostka. "Já tu učím už 38 let. Nevedu si žádnou statistiku, prvňáků jsem zažila hodně. Letos máme dvě nové třídy, ve škole máme i několik ukrajinských dětí. Moc mě těší, že jednou současnou učitelkou na této škole je má bývalá žákyně," říká usměvavá žena.