Ministryně nocuje u poslankyně Evy Fialové z Ústí nad Labem, která v sociálně vyloučené lokalitě v Předlicích bydlí už čtvrtým měsícem.

Ministryně Jana Maláčová a poslankyně Eva Fialová přespávají v ústeckých Předlicích. | Foto: Archiv E. Fialová

Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) přespává ze středy na čtvrtek v sociálně vyloučené lokalitě Předlice v Ústí nad Labem. Do svého pronajatého bytu ji pozvala poslankyně Eva Fialová (ANO), která v nechvalně proslulé lokalitě už čtyři měsíce žije. Zkušenosti chtějí obě ženy využít v politické práci. „Skoro celý den jsme strávily v terénu, viděly jsme špatné příklady, ale i dobrá řešení, která lze aplikovat v dalších lokalitách. Je zde například dům, v němž jenom změnou správce došlo k úklidu, čisto je i v okolí domu a opravuje se v něm jeden byt za druhým. Takhle by to mělo být všude,“ uvedla Maláčová. Podle jejích slov je zapotřebí přijmout komplexní opatření napříč všemi ministerstvy a institucemi, aby se situace v chudých čtvrtích nejen v Ústeckém kraji zlepšila.



„Všichni musí začít chodit do práce a naprosto klíčová je školní docházka dětí, aby vyrůstaly v lepších podmínkách, měly jiné životní vzory a dostaly šanci. Bez vzdělání se nepohnou. Dokážu si také představit, že by výplata sociálních dávek rodičům byla do budoucna podmíněna povinnou minimálně 80-90 % docházkou u dětí,“ podotkla Maláčová.



Obě političky se v Předlicích setkaly také se starousedlíky. „Sjednoceně nám řekli, že největším problémem jsou ti neustále nově příchozí lidé, kteří nemají vztah k místu a způsobují většinu problémů,“ říká ministryně. Její kolegyně z Poslanecké sněmovny Eva Fialová z Ústí bydlí v Předlicích už čtvrtým měsícem. Jak říká, v Předlicích by měly zasáhnout rovněž orgány jako hygienická stanice, hasiči a zejména stavební úřad.



Obě političky se prý cítí v Předlicích bezpečně. „Je zima, takže každý v Předlicích je doma. Ale kdyby bylo léto nebo teplo, tak by se odehrával život na ulicích. Nicméně není tady obava, že by vám někdo ublížil. Pokud neprovedete něco, co by místní mohlo naštvat, je to v pořádku. Svým hloupým dobrým úmyslem jsem se ovšem za tu dobu, co tu jsem, do podobné situace už dostala a opravdu jsem se bála, že mi někdo bude vyhrožovat a bouchat na dveře. Ale naštěstí to dobře dopadlo a všechno se vysvětlilo,“ zmínila Fialová, která si dala závazek, že vydrží v Předlicích bydlet až do listopadu. „Z pozice poslance tady už nic nového nezjistím, takže mě tady drží jenom osobní vztahy s místními. Když vidím, že děti sousedů prospívají ve škole, když se jim věnuje péče, tak bych to chtěla vydržet hlavně kvůli nim,“ dodala Fialová.