Rekonstrukce školy a školky v Jitřní ulici za 13 milionů, obnova Výstupní ulice za téměř 40 milionů, renovace Mezní ulice, rekonstrukce domu v Čelakovského ulici, stavba tenisové haly za zhruba 14 milionů, oprava běžecké dráhy na městském stadionu za 4 miliony korun. To je výčet těch největších a nejvýznamnějších investic, které by měly podle návrhu rozpočtu probíhat v Ústí nad Labem v příštím roce. Na části z nich začnou dělníci pracovat už letos, nad dalšími ale visí otazník. Není totiž zatím jasné, zda, případně v jaké podobě, se do konce roku podaří schválit rozpočet.

Po nedávném rozpadu koalice v Ústí nad Labem totiž menšinová vláda ANO, ODS a PRO Zdraví a Sport prozatím nemá pro současný návrh rozpočtu dojednanou podporu. Ustoupilo od ní uskupení PRO! Ústí, které vládnoucí koalici opustilo. A to přesto, že se na jeho vzniku ve vedení města spolupodílelo. „Rozpočet ve znění, v jakém byl nyní navržen, nepodpoříme. Nebyli jsme zcela ztotožněni s původní verzí, s některými věcmi a zásahy jsme nesouhlasili. Jako členové koalice jsme ale byli připraveni udělat nějaké kompromisy. Nyní ale už v koalici nejsme a v návrhu nejsou z našeho pohledu některé důležité investice,“ zdůvodnila změnu postoje Karolína Žákovská, zastupitelka za PRO! Ústí.

Podle zástupců PRO! Ústí s nimi zatím nikdo ze současného vedení města o další podpoře rozpočtu nebo případných změnách nejednal. Uskupení navrhuje udělat na magistrátu personální audit a uspořené finance přesměrovat do investic. „Rádi bychom v rozpočtu viděli kvalitnější a komplexnější rekonstrukci Pařížské ulice, přípravu projektové dokumentace na inteligentní depozitář muzea, bez níž není možné získat dotaci, revitalizaci parků a projektovou dokumentaci na polozapuštěné kontejnery, které by zvýšily čistotu ve městě,“ pokračovala Žákovská.

Rozpočet Ústí nad Labem měl být původně schvalován na jednání zastupitelů na začátku listopadu. Jenže se tehdy rozpadla vládnoucí koalice a zástupkyně hnutí PRO! Ústí, která právě rozpočet poslancům předkládala, bod stáhla z projednávání. Míří tak Ústí do rozpočtového provizoria? Podle dosavadních zpráv to tak vypadá, další jednání ale budou teprve probíhat.

Primátor Petr Nedvědický (ANO) na jednání zastupitelů řekl, že rozpočet tak, jak byl připravený, předloží na další schůzi. A věří, že k rozpočtovému provizoriu a tím investiční nejistotě, nedojde. „Předložím jej. Budeme hledat podporu u opozičních partnerů. Předpokládám a doufám, že bude schválen do konce roku,“ uvedl primátor. Podobně se vyjadřuje také ODS.

V návrhu rozpočtu jsou naplánované příjmy 1,931 miliardy korun, výdaje pak ve výši 1,989 miliardy. Naplánované investice v dokumentu pro rok 2022 jsou ve výši 109 milionů korun, další peníze a akce mají být převedeny z letošního roku. V plánu je kromě 48 milionů na provoz zoo také dalších 20 milionů do fondu pro záchranu a rozvoj zahrady

A jak se k návrhu staví další opoziční strany? „Navržený rozpočet v žádném případě nepodpoříme. Navrhovali jsme, kde by se dalo uspořit, kde získat další zdroje, není to tam. Na druhou stranu do investic jde málo peněz, dalo by se investovat daleko více,“ řekla Věra Nechybová (UFO). „Rozpočet nepodpoříme, je v rozporu s naším přesvědčením. Ani s námi nebyl projednán. Je pro nás neakceptovatelný,“ uvedla Yveta Tomková (Vaše Ústí).

Ani SPD ruku pro předkládaný návrh nezvedne. „Myslíme si, že příjmy budou jen stěží naplněny. Málo jde na opravy silnic a chodníků, bylo by myslím dobré ubrat jinde a nasypat právě do oprav komunikací. Momentálně je to pro nás nepodpořitelné, chybí tam důležité věci,“ sdělil Milan Anýž (SPD). „Rozpočet nepodpoříme,“ přidal se také Petr Vodseďálek (KSČM).

Koalice ANO, ODS, PRO Zdraví a Sport a PRO! Ústí fungovala devět měsíců. V minulém týdnu zástupci za PRO! Ústí vládnoucí koalici opustili. Zdůvodnili to spory ve vedení města. Ty vyvrcholily neschválením zřízení Kanceláře architektury města, která byla pro PRO! Ústí údajně hlavní prioritou.