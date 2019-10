Další neuvěřitelnou výzvu má před sebou Miroslav Machota z Tisé na Ústecku. Známý rekordman v jízdě na koloběžce se chystá se svými dvěma přáteli na dvouměsíční projížďku napříč Novým Zélandem. Po tamních cestách a vrcholcích hor hodlá ujet 1500 kilometrů, ale prý to nakonec může být až neuvěřitelných 4000 kilometrů! Přitom chce plnit i dílčí menší výzvy jako například ujet sprintem 145 kilometrů na pláži Ninety Mile Beach nebo zdolat tři vrcholky hor vysokých 3000 metrů nad mořem.

„Nový Zéland je můj dlouholetý sen. Chceme ukázat možnosti koloběžky, protože spousta lidí se domnívá, že koloběžka patří pouze do města nebo do parku, nikoli do terénu,“ popisuje Mirek.

Bouřky i sněhová pole

Na cestu vyráží už 31. října, kdy na Novém Zélandu začíná léto. Zpátky v ČR chce být začátkem ledna. „Pojedeme z cípu severního ostrova dolů na jižní ostrov. Po cestě nás čekají lokální bouřky, rychlé změny povětrnostních podmínek a i sněhová pole v horách,“ zmiňuje Mirek.

Přes sociální sítě se mu začínají ozývat lidé z Nového Zélandu a nabízejí mu pomoc. Momentálně stále ještě shání auto na dva měsíce. „Propojují nás se svými kamarády a ukazuje to na fakt, že si lidé po celém světě zkrátka chtějí vypomáhat,“ říká Mirek.

Také samotná tour si klade jako hlavní cíl pomoc, a to postiženému osmiletému Adámkovi z Tisé, který trpí střední mentální retardací.

„Zaměřujeme se na rodiny, kde je pouze jeden rodič a má dítě, které je v podobném věku s podobným postižením. Adámek žije jen s maminkou, samoživitelkou. Doprava do speciální školy zatěžuje jejich skromný měsíční rozpočet částkou tří tisíc korun. Cílem mého snažení je získat pro Adámka peníze na dlouhodobou dopravu do školy,“ popisuje Machota. Cílová částka je 100 tisíc korun. Založil už kvůli tomu facebookové stránky a web Tojemojevyzva.cz, přes které mohou lidé veškerou jeho aktivitu sledovat a do budoucna pomáhat i dalším dětem. Peníze pak lze posílat prostřednictvím webu Darujme.cz, kde projekt najdou pod označením Mírova výzva. Akci zaštítila i Ústecká komunitní nadace.

„Založili jsme spolek „Trhni si“, což není nijak urážlivé, odkazuje to na jízdu koloběžkou. Řekli jsme si, že pomůžeme komukoli, kdo chce překonáváním sama sebe pomoci druhým nebo přispět k tomu, aby se svět kolem nás měnil k lepšímu. Naše novozélandská výzva je tou první. Příběhů, jako je ten Adámka z Tisé a jeho mamky, je celá řada,“ doplňuje Mirek, který pracuje jako stavař a na koloběžce jezdí už od 14 let. Loni se navíc vydal na podobně bláznivou cestu. Za dva týdny ujel 2000 kilometrů z Londýna do Prahy. Motivací byla opět pomoc, v tomto případě postiženému 32letému Jakubu Dočkalovi z Jihlavy, který trpí dětskou mozkovou obrnou.

Nakonec se mu podařilo vybrat 40 tisíc korun. „Peníze se využily na nákup speciální postele a částečně jim to bude přispívat na koupi nového auta a rekonstrukce koupelny,“ zmiňuje Machota, který na koloběžku i při svých 110 kilech nedá dopustit. „Nemá řetěz a jsou na ní jen jednoduché brzdy. Jediné, co se může stát, že píchnete anebo že koloběžka praskne. Nicméně když jsem na ní jel z Anglie do Prahy, měl jsem k tomu všemu 30 kilogramů bagáž a vydržela. Navíc na kole se při jízdě musíte hodně hrbit, namáháte záda i krční obratle. Naopak koloběžka má výborný zdravotní vliv na celé tělo, jezdím symetricky a při jízdě tak zatěžuji obě nohy,“ doplňuje Machota.

Loučení u Kačáku

Před startem na novozélandskou misi navštíví 25. října Adámkovu speciální školu na ústecké Severní Terase, kde pro děti uspořádá spolu s kolegy den s koloběžkami. O den později se s veřejností před odletem za oceán rozloučí u rybníka Kačák v Tisé. „Chystáme z Nového Zélandu natočit dokument a nabídnout ho k vysílání do televize. Současně připravujeme výrobky, které si mohou lidé koupit, a podpořit tak Adámka a jiné děti. Zahrnovat budou určitě koloběžky, trička a druhý díl mé knihy Deník koloběžkáře,“ uzavírá Machota.