Nekonečně dlouhé nohy, bezchybná pleť, subtilní postava. Velká dávka charisma k tomu a na miss je zaděláno. Novou královnou krásy mohou být i dívky z našeho kraje. Ve finále Miss Czech Republic mají své želízko Lovosice nebo Ústí nad Labem. O postup do finále Miss České republiky bojuje v tyto dny také Jirkovanka Aneta Nováková.

Studentka ergoterapie na UJEP Angelika Kostyshynová z Ústí nad Labem vidí v případném vítězství příležitost jak spojit koníček, kterým je modeling, a budoucí povolání. „Dostanu i možnost pomáhat ostatním, což je spojené i s tím, co studuji a o co opravdu stojím. Alespoň v mém případě nechci, aby to bylo jen o kráse, ale i o tom, abych předala odvahu ostatním dívkám a inspirovala je,“ říká.

Rodačka z Lovosic Barbora Aglerová je už ve svých 21 letech modelka s bohatou kariérou, která sbírala zkušenosti i ve světě módy na Tchaj-wanu. V korunce královny krásy vidí nové příležitosti. „Výhra v Miss Czech Republic pro mě znamená obrovský posun vpřed a otevření nových dveří v mnoha směrech,“ myslí si o případném úspěchu. Držet palce nebo se kochat ženskou krásou, elegancí, třpytem šperků a rób můžete 23. července. Soutěž vysílá stanice Óčko od 19.50. Pomoci dámám k úspěchu může i on-line hlasování na webu soutěže.

Tento týden, od čtvrtka do soboty 11. července, probíhá v pražském Aquapalace třetí semifinálové kolo soutěže Miss České republiky. Těsně před branou finále stojí Jirkovanka Aneta Nováková. Se soutěžemi krásy zkušenosti má, druhé místo získala v klání Maturantka roku 2017, kategorie Maturantka Sympatie.

Ač má zbytek země sever Čech stále zafixovaný jako ponurou industriální krajinu s převahou sociálně slabšího obyvatelstva, do světa českého i toho světového modelingu místní krásky zasahují pravidelně. Miss Wonderbra a Marylin Monroe východu, jak se přezdívalo Evě Herzigové, pochází z Litvínova. Štěstí se pravidelně smálo na „seveřanky“ i na přelomu milénia.

Vlasy na ježka a sport

Lenka Taussigová, Miss sympatie České republiky 2002, pochází z Ústí nad Labem. Na začátku její kariéry stály regionální zkušenosti. „Dostala jsem se k modelingu úplně náhodou, do 17 let jsem měla vlasy na ježka, byla na hřišti a sportovala. Až po tanečních jsem si nechala vlasy růst a oslovila mne tenkrát ústecká modelingová agentura, šla jsem asi tři menší přehlídky v Ústí nad Labem,“ vzpomíná Lenka Kocmanová Taussigová. „Před samotným finále Miss ČR jsem si zkusila soutěž Look models search v severních Čechách, kde jsem se umístila. Oproti ostatním soutěžícím v Miss ČR jsem neměla s modelingem téměř žádné zkušenosti. Líčení u mě odstartovala až soutěž, kurzy chození a podobně nic takového jsem za sebou neměla,“ doplňuje.

O tři roky později na trůn tuzemské krásy usedla Lucie Králová z Teplic. Zkušenosti sbírala v regionálních soutěžích od poloviny 90. let a na kontě má i tituly Miss Teenager Teplice 1997, Miss Teplice 2003 a Miss Severních Čech 2004. Ve stejném roce se stala II. Vicemiss v konkurenční soutěži Michaela Štoudková z Chomutova.

Zatím poslední velký úspěch krásek našeho kraje přišel s vítězkou České miss 2019 Barborou Hodačovou z Teplic. O korunku si ve finále zabojovala i Martina Antoňová ze sousedních Novosedlic. I pro ni byly inspirací modelky rodačky. „Náš kraj je bohatý na krásné a úspěšné ženy. Jsem obdivovatelka Evy Herzigové, ale také Karolíny Kurkové, která pochází z Děčína. A v neposlední řadě musím vzpomenout Danielu Peštovou, která pochází přímo z mých rodných Teplic,“ vyjmenovává své hrdinky modelka.

„Mají můj velký obdiv hlavně proto, že se dokázaly probojovat až na světovou scénu,“ doplňuje Martina Antoňová.

Soutěže jsou tři

Bojovat o titul Miss a účast na mezinárodních kláních mohou české dívky a ženy ve třech soutěžích.

Tou nejstarší je Miss České republiky založená roku 1989 Milošem Zapletalem. Z jeho stáje vzešla na světový trůn například Taťána Kuchařová.

V roce 2005 vznikla Česká miss Michaely Bakala (Maláčové).

Miss Czech Republic začala v roce 2010 pod názvem Miss Face Czech Republic. V jejím čele stojí Taťána Makarenko, která svou kariéru začala v Teplicích.