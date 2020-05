Co je v současnosti největším problémem ve vaší obci?

Žádný velký problém v obci nemáme. Měli jsme zde jen pár jednotlivců v karanténě, ale s negativními výsledky, spíše lidem v tomto počasí velice chybí se stýkat a sdružovat se, ale zatím nejsou omezení porušována.

Koho byste u vás rád pochválil či ocenil?

Určitě bych chtěl pochválit samotné občany, kteří přiložili ruku k dílu a v době nedostatku ochranných pomůcek, šili roušky a věnovali je ostatním občanům. Je vidět, že si ještě umíme vzájemně pomoci a proto jim patří velký dík.

Co pro vás dělá kraj, případně naše vláda? Jak hodnotíte jejich aktivity?

V tomto případě bych byl trošku obezřetnější, ale chápu, že byli problémy s nedostatky ochranných pomůcek po celé republice z řad nemocnic, lékařů apod. Tento obrázek ukazuje, že na takové situace nejsme připraveni ani jako stát a nad tím by se chtělo do budoucna zamyslet.