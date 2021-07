O tom, ale i hřištích pro děti, nebo promítání filmů na fotbalovém hřišti hovoří místostarosta tohoto městského obvodu Roman Fikar.

Zdroj: DeníkCo je v Neštěmicích podle vás nejlepší a co potřebuje vylepšit?

Já si myslím, že Neštěmice jsou úžasné místo k bydlení. Samozřejmě záleží vždy na lidech, ale víme, že to není ideální. Snažíme se, co to dá. Obvod má spoustu míst, kde se mohou pohybovat děti, máme tu nějakých dvacet tři hřišť, je tu multifunkční hřiště a spousta dalších aktivit. V Mojžíři jsme za deset milionů s pomocí města zrekonstruovali fotbalistům kabiny, kde se v létě promítají filmy. Jsou tu obchody a tak dále. Co nám tu chybí, jsou tak trochu hospody a kavárny, kam by se dalo zajít, posedět. S tím asi mnoho nenaděláme. Na druhou stranu, význačný projekt na příští rok a už se na něm pracuje - máme v úmyslu Pod Vyhlídkou, kde skoro nic nemají, obnovit další dětské hřiště, které bude ve správcovství současného pronajímatele kurtů. Bude tam místo, kam by mohly maminky s dětmi, dát si kafe, popovídat si a děti si mohly hrát.

Bývalo tady kino Svornost, teď tu žádné není, jen nějaký obchod. Nemrzí vás to trochu?

Mrzí nás to hodně, stejně jako ztráta dalších kin ve městě. Bohužel, takový je život a nic s tím nenaděláme.

Jaké tedy kulturní vyžití pro Neštěmice můžete jako obvod zajistit?

To je problematické. Mluvil jsem o Mojžíři, kde se v létě promítá. V participativním rozpočtu se nám podařilo vystavět vyhlídku na město pod Vyhlídkou, která je nyní hodně navštěvovaná. Často tam chodíme a zdá se, že to není zničené a pohled do údolí je tu krásný. Krom těch hřišť, o nichž jsem mluvil, tu toho vyžití bohužel moc není.

Po pandemii nic nepořádáte, když to bylo během lockdownu zakázané?

Plánujeme až vánoční koncert. Na léto bohužel nemáme naplánované nic, alespoň o tom nevím. Jen zase ten Mojžíř a kino. Zrovna v pondělí přijedou do Mojžíře divadelníci z Činoherního studia s dodávkou a na jednom z míst vedle sídliště zahrají divadelní hru.

Mojžíř, to je vyloučená lokalita, co s tím?

Podle mého soudu je to neřešitelná otázka. Pokud parlament nepřijme opatření, která by nám dala víc pravomocí, nic se nezmění. Protože na úřadu máme málo možností v těchto situacích zasahovat. Doufám, že například projde změna sociálního zákona, která je momentálně ve třetím čtení v parlamentu. V Mojžíři musíme chránit ty slušné, je to složitá situace, jelikož nesmíme zanedbávat nikoho. Pro ilustraci: například za úklid kolem kontejnerů na odpad v Mojžíři dáváme ročně přes 200 tisíc korun, což je obrovská suma, za kterou by se daly opravit chodníky. To je jedna stránka věci. Druhá, že nám vypověděla smlouvu firma, která tam sekala trávu, protože její zaměstnanci mají strach.

Z čeho mají strach?

Napadají je místní lidi. Při sekání je třeba dodržet bezpečnou vzdálenost od sekacích strojů, jenže na trávnících si hrají děti a když je chtějí sekáči vykázat, přijdou dospělí a je zle. Jak říkám, je to složitá záležitost.

Nepomáhají vám neziskovky? Máte s nimi nějakou zkušenost?

Můj osobní pocit je, že Člověk v tísni, který v Mojžíři působí dokonce v prostorách patřících městskému obvodu, dělá práci, která je pro mne poněkud nehmatatelná. Nevidím tam ten efekt. I když je to asi dlouhodobá práce. V podstatě z mého pohledu se tam neděje nic nového. Nic, v čem by nám pomáhali, nic pro nás podstatného. Nemyslím si, že by byli nějakou zásadní silou, která by nám v Mojžíři pomáhala.

Jak to vypadá s poničenými památkami v Neštěmicích?

Zbyl nám tady jen kostel v Mojžíři a několik památných míst, jako pomníček výbuchu muničního skladu v Krásném Březně roku 1945, nebo v parku před pivovarem. Snažíme se tyhle věci nezanedbávat, aby to trochu vypadalo.

Na začátku volebního období se hovořilo o změně statutu města, aby obvody měly víc peněz a pravomocí. Blíží se konec a není o tom slyšet. Kde je výsledek?

Ano, my jsme se na začátku období několikrát sešli se starosty obvodů a měli jsme k návrhu velkého města připomínky, nicméně v téhle době se mi zdá, že ta věc usnula a neřeší se. Mluví se o obnovení poplatku za odpad, ale tahle záležitost usnula. Myslím, když budu vycházet z magistrátního návrhu, že by nový statut hodně omezil pravomoci obvodů. V podstatě je to tak, že magistrát by nejraději obvody úplně zrušil. To se snad v tomto volebním období nestane, ale je tam snaha obvodům pravomoci omezit.

Ten statut se ale měl měnit, aby obvody měly víc pravomocí a peněz, magistrát měl být malá jednotka, reprezentativní. To co říkáte je pravý opak…

Ano, mělo to tak být, ale opak je pravdou. Magistrát se snaží posílit a obvody omezit. Bohužel.