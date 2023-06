Když s natáčením začínal v dobách pandemie covidu-19, na takový úspěch prý ani nepomyslel. Původně měl totiž jeho kanál na YouTube pomoci učňům během distanční výuky. „Člověka to opravdu moc potěší. Řekl bych, že spousta lidí sleduje můj kanál třeba na televizi a nemají přihlášené odběry novinek. Je to trochu škoda, protože zhlédnutí svých videí na kanále už počítám na miliony. Když mi přišel e-mail od Google, co bych tam chtěl mít vygravírováno, moc mě to potěšilo. Za to musím svým fanouškům poděkovat, bez jejich zájmu by to nešlo,“ řekl Málek, když ukazoval ocenění Silver Button, neboli „Stříbrné tlačítko“, které od mezinárodního giganta a provozovatele portálu YouTube obdržel.

Jeho učni, třeba právě Miroslav Rus, který mu s videi pomáhá, by prý nikdy nečekali, jak moc zábavy si budou při učení užívat. „Přijdu na praxi, mistr občas bývá ráno rozespalý a trochu nepříjemný, ale jak si dá čajík, tak se to srovná. Chová se k nám jako táta. Bere nás všude na výlety, je s ním legrace jako s kamarádem. Můžu se mu svěřit nebo ho požádat o radu, i když se to třeba praxe netýká. Poradí, pomůže, jeho ta práce prostě baví, je to na něm fakt vidět,“ popsal učeň Mirek. „Nejdřív jsem chtěl být opravář zemědělských strojů, ale to bych musel dojíždět, pak tesař, ale to mi táta zakázal, protože jsem silnej a musel bych si dávat na střechu tlusté latě, abych nepropadl a neublížil si. Nakonec prastrýc byl řezník, doma mne to bavilo, tak jsem to zkusil a ta práce mě baví i normálně,“ popsal.

„Lidi nás poznávají, pak si o tom všem i povídáme,“ řekl s tím, že ho dokonce poznal a oslovil jeden z vystavovatelů na zemědělské výstavě v Českých Budějovicích. „Šel jsem si pro katalog na zemědělské stroje a ten prodejce se mě ptal, jestli jsme se neviděli. Nakonec se zeptal, jestli jsem ten Míra z videí Mistra Málka,“ líčil učeň historku asi rok starou.

Učni, kteří s Honzou Málkem ve videích vystupují, to dělají dobrovolně a rádi. „Vláďa se letos vyučil. Když se mnou jedou na akce, jaká byla nedávno například v Teplicích na Doubravce, dostávají za to samozřejmě zaplaceno. Za pomoc při natáčení jim dávám třeba mikiny, nože a podobně. Výdělek kanálu sice zaplatí náklady na materiál, občas můžeme koupit kameru a podobně, ale není to rozhodně na to, abych mohl odejít z práce. A rozhodně neříkám, že bych to udělal. Učit, to je poslání,“ poznamenal se smíchem.

Silver Button pro Jana Málka od společnosti Google, která vlastní YouTube.Zdroj: Jan Málek

Pokud vás zajímá, které z videí mělo největší úspěch, tak to prý byl recept na bůček. „Pečený bůček byl prostě nejúspěšnější. Pěkně napíchaný česnekem, obalený v koření, upečený v troubě. Recept, který si zvládnete udělat doma. Přitom to jen mělo v mezičase vyplnit mezeru mezi dvěma plánovanými věcmi. Je to zvláštní, myslel jsem si, že třeba výrobna umělých mas, kam jsme jeli na exkurzi, lidi zaujme, ale moc na to nekoukali. Přitom to bylo hodně zajímavé,“ pozastavil se Mistr Málek.

Dokonce už má za sebou i setkání s fanoušky. Akce se odehrála v Českých Budějovicích a na klobásky a další sortiment od něj přijelo šest stovek zájemců. Není se čemu divit, stačí si přečíst diskusi pod videi přímo na YouTube. „Ti borci mají v sobě takovou tu zdravou rebelii, a pokud časem zjistí, že dělají dobře ohodnocenou (nejen penězi) poctivou řezničinu, tak se budou mít v životě dobře. Mistře, dobrá práce. Radost pohledět jak, vám chutná,“ napsal třeba jeden z fanoušků Radek Zelinka.

A který z receptů, jež českým divákům nabídl, má Mistr Málek nejraději? „Japonské hovězí tu zkouší jeden z českých chovatelů na Pardubicku. To bylo skvělé, lepší steak jsem nejedl. Nebere mě naopak kuře, já radši pořádné maso,“ přiznal.

Nyní má v plánu vyzkoušet klobásky z nutrie. „Mimochodem, nedělám jen řezničinu. Starám se ve volném čase i o vojenský bunkr z první republiky, o víkendu bude otevřený,“ zval.

