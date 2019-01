Ústí nad Labem, Miláno - Společný projekt tří ateliérů Fakulty umění a designu UJEP v Ústí nad Labem nese název „Unplugged: Připraveni na katastrofu".

tudenti ústecké Univerzity Jana Evangelisty Purkyně předvedou svá díla v Českém centru v Miláně. To otevře své prostory již potřetí prezentaci současného mladého českého designu v rámci Milánského Design Weeku, který se koná od 14. do 24. dubna u příležitosti Mezinárodního Salonu nábytku.

Tentokrát designový start-up projekt připravili studenti Fakulty umění a designu UJEP v Ústí nad Labem a nese název „Unplugged: Připraveni na katastrofu".

Nový pohled

Výstavní projekt představuje produkty vzniklé ve třech ateliérech Katedry designu Fakulty umění a designu UJEP v Ústí nad Labem.

Na společné přehlídce budou k vidění práce studentů ateliéru Design keramiky pod vedením Antonína Tomáška, Ateliéru Designu interiéru pod vedením Jana Fišera a Ateliéru Produktového designu pod vedením Jana Čapka.

Co od instalace ze severu Čech očekávat? Přinese zcela nový a nekonvenční pohled na předměty denní potřeby, ovšem bez možnosti jejich připojení na energetické zdroje. Námět výstavy se tak prolíná s tématem EXPO 2015 v Miláně, kterým je „Uživit planetu. Energie pro život".

Co když…?

„Přečkali jsme rok 2012 a slibovaný konec světa, ale co dál? Co když se starost o lepší budoucnost náhle změní na snahu o holé přežití tady a teď. Co dělat až obchody budou plné zboží, ale zamčené a s penězi půjde rozdělávat oheň hůře než s včerejšími novinami?

Výstavní projekt představuje předměty, které jsme nuceni znovu objevit v situacích krize spolu s vírou v happyend," uvádějí výstavu na Milánském Design Weeku autoři a přidávají motto: „Raduj se z toho co máš!"

U příležitosti inaugurace výstavy 14. dubna se v Českém centru v Miláně uskuteční i slavnostní zahájení české účasti na Milan Design Week, a to ve spolupráci s projektem Czech Selection, který v Miláně představí osm českých firem a designérů.

Během Design Weeku se budou v Miláně prezentovat také další představitelé českého designu, jimiž jsou Preciosa, Moser, Ton, Lasvit, Křehký, UMPRUM Praha a UTB Zlín.