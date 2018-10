Mlsání se Žofií, posvícení, šampionát v pojídání chilli. Víkend bude pestrý

Pomocníci v kuchyni Dělník do výroby lahůdek. Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Dvousměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 13000 kč, mzda max. 16000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Místo výkonu práce: Všebořická č.p. 603, Ústí nad Labem., Požadujeme: vyučení, pracovitost, flexibilitu a zodpovědný přístup, chuť učit se novým věcem, bydliště v místě výhodou., Nabízíme: mzdu 13 000 - 15 000,- Kč., podnikové stravování, naturální výhody,, pracovní doba R: od 06:00 do 14:30 hod, O: od 13:00 do 20:30 hod., nástup možný ihned., Kontakt: hlásit se osobně kolem 08:00 - 09:00 hod na uvedené adrese.. Pracoviště: Dorant s.r.o., Všebořická, č.p. 603, 400 01 Ústí nad Labem 1. Informace: Jan Dorant, +420 472 700 215.

Informační technologie - Informační technologie Technici počítačových sítí 20 000 Kč

Technici počítačových sítí a systémů IT technik. Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 20000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Místo výkonu práce: Vaníčkova č.p. 1112/27, Ústí nad Labem., Náplň práce: učit se - opravdu intenzivně a vydržet (víme, že je to náročné), odhodlat se: dát do své práce nasazení a dýchat pro IT byznys, vždy myslet na zákazníka a být přitom loajální k firmě, zeptat se, když si nebudete vědět rady, protože jsme tým a spolupracujeme, přihlásit se k chybě - protože ta je příležitostí dělat věci lépe (a společně ji napravíme), řešit reklamace a vyřizovat nějaké to papírování, spolupracovat s vedoucím pobočky a centrálou společnosti. , Poždujeme: být pro vaše zákazníky nejvyšší autoritou a průvodcem v IT, prodávat tak, že vás osobně si budou zákazníci doporučovat mezi sebou, pracovat v týmu., Nabízíme: prima kolektiv centrály a sesterské společnosti ATComputers, kolegy z dalších prodejen počítačů na území celé ČR, spoustu lidí z oboru a od výrobců, se kterými společně tvoříme IT trh, pravidelnou mzdu + stravenky a motivační program., pravidelné školení obchodních a manažerských dovedností, kartu multisport, pokud máte rád/a pohyb, šanci na osobní růst ve firmě i holdingu., Kontkt: zájemci se mohou hlásit na e-mail.. Pracoviště: Comfor stores a.s. - úl, Vaníčkova, č.p. 1112, 400 01 Ústí nad Labem 1. Informace: Martin Rychlík, .