V neděli 6. listopadu se spokojeně usmíval, když jeho kolegové přidávali další a další židle do sálu v kulturním domě. Na programu byla pohádka O mlsné princezně. Potleskem nešetřily děti z Petrovic, Tisé, Libouchce i Ústí nad Labem. O přestávce se pekl imaginární dort, děti pomáhaly ze všech sil. Potom se losovaly vstupenky.

"Byla to moc hezká a poučná pohádka. Princezna byla mlsná, odmítala chleba, k obědu požadovala jenom dorty. S tatínkem se nepohodla a utekla do lesa. Tam potkala zvláštní babičku, která ji nabídla ubytování. Po roce však pochopila, že z dortů se kazí zuby. Moudrý Honza ji všechno vysvětlil, později si ji dokonce vzal za manželku, ale nevěděl že je to princezna," vysvětluje sedmiletá dívenka.

Na lampionové akci na Střekově se podával horký čaj. Za dětmi přijela i Majda

Nejmladším členem loutkového divadla Skaláček v Tisé je devítiletý Matěj Maška. Tentokrát ovládal velkou sovu. "Nejprve jsem byl pozorný divák, potom jsem si to chtěl vyzkoušet. Pomohl mi zvukař. Na první zkoušku jsem přišel pozdě a zbyla na mě pouze sova. Je to skvělá věc, když vám pomáhají zkušenější kamarádi, moc se těším na další akci. V prosinci budu vodit anděla, ale prozatím je to tajné," chlubil se šikula.

Sál byl plný, každý chtěl selfíčko s kašpárkem. Venku byla pěkná mlha, ale chytrý Honza to viděl jasně. Lepší než dort je ovoce, lepší než čokoláda je zelenina.