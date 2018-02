"Mluvíci papoušci" v ústecké zoo odchovali tři mláďata

Ústí nad Labem - Každým rokem se v ústecké zoo podaří odchovat papoušky u několika druhů. V roce 2018 byli první afričtí žakové šedí známí svou schopností opakovat zvuky i lidskou řeč.

Ústečtí žakové mají mláďata.Foto: Věra Vrabcová

„Náš chovný pár žaků šedých snesl vejce již v prosinci loňského roku, ale mláďata se začala klubat až letos, po zhruba 28 denní inkubaci,“ popisuje chovatelka Andrea Gruntová.

Do hnízdní boudy není zavedený kamerový systém, jako tomu je např. u arů nebo zoborožců. "U žaků poznáme hnízdění již podle jejich chování, neboť oba rodiče si snůšku i mláďata urputně brání. Proto do jejich expozice vstupujeme, pouze pokud je to nezbytně nutné," dodává chovatelka.

Na vejcích sedí pouze samice, která mláďata po vylíhnutí krmí, zhruba po pěti dnech se připojuje i samec, takže jim potravu nosí oba rodiče. Mláďata jsou zpočátku neopeřená a slepá, takže rodičovská péče je u papoušků naprostou nezbytností.

"Náš pár je již zkušený, samice pochází z přírody, samec byl odchován v brněnské zoo, mláďata odchovávají pravidelně každým rokem. Letos se ze čtyř vajec vyklubala tři mláďata,“ zakončuje Andrea Gruntová.

Ústecká zoo chová papoušky již desítky let v zázemí, kde mají klid a nejsou ničím rušeni. Pro veřejnost vystavuje tyto krasavce ptačí říše pouze v omezeném počtu. "Zaměřili jsme se na velké a střední druhy papoušků, kolekce našich arů je poměrně výjimečná,“ doplňuje tisková mluvčí zoo Věra Vrabcová.

Žako šedýDomovem žaků šedých jsou tropické pralesy Afriky okolo rovníku. Žijí ve velkých hejnech, při hnízdění tvoří stabilní páry. Potravu tvoří různé plody, semena či ořechy. V RDB jsou zapsání v kategorii endangered (ohrožený), mezi hrozby patří ztráta životního prostředí, zejména kácení velkých stromů vhodných ke hnízdění, ale hlavním důvodem snižování početních stavů je lov a obchod jako domácích mazlíčků. Pro svoji schopnost napodobovat zvuky i slova patří mezi nejoblíbenější druhy papoušků v soukromých chovech.