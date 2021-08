/FOTO, VIDEO/ Mobilní tým z ústecké nemocnice očkuje od rána ve čtvrtek 19. srpna proti covidu-19 v Předlicích, považovaných za vyloučenou lokalitu. Nejprve ovšem nabízel očkování lidem bez domova na ústeckém Mírovém náměstí. Asistuje mu přitom strážník městské policie, zaměstnanci zdravotní pojišťovny a neziskové organizace.

Mobilní tým očkoval proti covidu-19 v Předlicích | Video: Deník/Janni Vorlíček

U předlického kostela bude tým do půl čtvrté, poté se přesune do Sklářské ulice. "Od rána přišlo kolem deseti lidí, celkem v kraji asi tři stovky. Je to v klidu, vysloveně incidenty jsme nezažili," popsala vedoucí týmu Věra Sloupová.