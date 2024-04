Mobily si strkal všude, bylo to jak z grotesky. Ukradl jich za 72 tisíc

Do prodejny jako hubeňour, z prodejny jako svalovec. Čtveřice mužů zavítala nedávno před zavírací dobou do prodejny s mobilními telefony v ústeckém obchodním centru. Cíl měli jasný. Vzít telefony a zmizet. Vše se jim podařilo, tedy až na to zmizení. Jako bonus pobavili policisty, kteří kontrolovali kamerové záznamy. Ale pěkně popořádku.

Mobilní telefon. Ilustrační foto. | Foto: Deník / Luboš Hájek